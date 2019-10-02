نجاح عملية استئصال كلية لعشريني نتيجة عيب خلقي داخل مجمع ناصر

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غزة - دنيا الوطن

أجرى طاقم طبي، برئاسة الدكتور جمعة الشاعر، رئيس قسم المسالك البولية بمجمع ناصر الطبي بخانيونس، عملية استئصال كلية لعشريني كان يعاني من ألم شديد بالجانب الأيمن من الجسم وارتفاع مستمر بالحرارة وانتفاخ ملحوظ في البطن.



وقال الشاعر في تصريح وصل "دنيا الوطن":"أجريت للمريض صور الأشعة والفحوصات المخبرية التي أظهرت وجود عيب خلقي في الكلية اليمنى مع تجمع صديدي بمعدل 3 لتر داخل جوف الكلية، استدعى التدخل الجراحي السريع لاستئصال الكلية لحماية الكلية الأخرى، وعدم تسمم الجسم من كمية الصديد.



وأفاد أنه تمت معالجة الأنسجة مكان الاستئصال، وتنظيف المكان وخرج المريض بصحة جيدة في أقصر وقت، مقدماً شكره للطواقم الطبية التي شاركته إجراء تلك العملية، الدكتور كمال النملة، والدكتور إياد صالحة، وطاقم التمريض، وفنيي العمليات والتخدير.



واعتبر الشاعر، أن هذه العملية من العمليات الصعبة، وتحتاج لمهارة ودقة عالية، وهى العملية الثانية لاستئصال كلية داخل المجمع، مشيراً إلى أن القسم يُجري أسبوعياً (27) عملية منها (9) عمليات صغرى و(10) متوسطة، و(8) عمليات ما بين الكبرى وذات المهارة.