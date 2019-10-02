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شؤون فلسطينية

دائرة الضغط والمناصرة بالعمل الزراعي ترصد 19 انتهاكاً لحقوق الصيادين خلال سبتمبر

دائرة الضغط والمناصرة بالعمل الزراعي ترصد 19 انتهاكاً لحقوق الصيادين خلال سبتمبر
صورة تعبيرية
غزة- دنيا الوطن
رصدت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي، ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها، 19 انتهاكاً ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق صيادي قطاع غزة، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الفائت 2019.

وكانت هذه الانتهاكات، وفق ما وصل "دنيا الوطن" لحقوق الصيادين، والتي نفذتها بحرية الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن ملاحقات، وإطلاق نار، وقنابل صوتية، باتجاه مراكب الصيادين في عرض البحر، وقالت دائرة الضغط والمناصرة: إن شهر أيلول/ سبتمبر2019 شهد تراجعاً في عدد الانتهاكات الإسرائيلية الممارسة بحق الصيادين مقارنة بالأشهر السابقة، وبشهر أيلول/ سبتمبر 2018، ورجحت ذلك لأسباب أهمها تراجع عملية الصيد داخل البحر، بسبب استمرار منع إدخال معدات الصيد، والتي أدت إلى تعطل عدد كبير من الصيادين عن العمل، بالإضافة إلى توقف حسكات السنار بشكل كبير عن العمل، لعدم وجود أسماك في المنطقة المسموحة.

وتسعى دائرة الضغط والمناصرة بمتابعة كافة الاعتداءات التي تمارسها بحرية الاحتلال الإسرائيلي، وفضح جرائم الاحتلال المستمرة التي تمارس بحق الصيادين بشكل دائم ومستمر من عمليات مطاردة وملاحقة، والتي تمنعهم من ممارسة مهنتهم التي توارثوها عن الآباء والأجداد، والتي تضمن لهم المحافظة على سبل العيش الكريم.

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