"الصحة" تدريب (60) قابلة قانونية علي مهارة ترقيع الجروح بعد "الولادة الطبيعية"

جانب من التدريب

رابط مختصر:

غزة - دنيا الوطن

قال بسام مسلم، مدير تمريض المستشفيات بوزارة الصحة: إن 60 قابلة قانونية من مستشفيات الوزارة، اجتازت اليوم التدريب النظري والعملي علي مهارة ترقيع الجروح بعد الولادة الطبيعية، والذي أشرفت علية أخصائية النساء والتوليد د. امتثال الأعرج.



وأكد مسلم، عبر تصريح وصل "دنيا الوطن" على اهتمام الوزارة بتطوير القابلات وإعطاء مساحة أكبر لهن بالمشاركة في تقديم الرعاية للسيدات والمواليد، مشدداً على دور القبالة وتطورها وأثرها الفاعل في انخفاض المضاعفات ومعدلات وفيات الأمهات والمواليد، والتي تعتبر من أهم مؤشرات تقييم الرعاية الصحية.



من جانبها، أشادت الدكتورة الأعرج، بالقدرات العلمية للقابلات، داعية الى المزيد من التمكين لهن ضمن برنامج الولادة الآمنة.



ويأتى هذا البرنامج بالتنسيق مع كلية فلسطين للتمريض وتمويل مؤسسة (UNFPA) من خلال تنفيذ 3 دورات تدريبية للارتقاء بأداء القابلات، وتحضيراً لتطبيق الوصف الوظيفي في مستشفيات وزارة الصحة.