مباشر | رواتب الموظفين هل ثبتت عند 60% وما مصير التقاعد المالي والتفريغات؟

شؤون فلسطينية

عيسى: إسرائيل تنتهك نص المادة 31 من الاتفاقية الانتقالية لسنة 1995

عيسى: إسرائيل تنتهك نص المادة 31 من الاتفاقية الانتقالية لسنة 1995
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، إنه وفقا للقانون الدولي، يجب على إسرائيل تقديم تعويضات عن الانتهاكات للقانون الدولي التي أحدثتها سياساتها وممارساتها الاستيطانية، منوها أن على إسرائيل إزالة المستوطنات وسكانها وتعويض المالكين عن مصادرة وتدمير ممتلكاتهم.

وأوضح عيسى في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تنتهك سياسات وممارسات الاستيطان الإسرائيلي المادة 31 (7) من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين عدم بدء أو اتخاذ أية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم، وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية، سواء كانت إقامة مستوطنات جديدة، توسيع المستوطنات الموجودة، أو بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة".

وأشار، "هناك إدانة منتظمة لسياسات وممارسات إسرائيل الاستيطانية من قبل الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي باعتبارها عائقاً كبيراً أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط".

ونوه، "هذه المخططات والمشاريع الاستيطانية تتناقض مع القانون الدولي، وخصوصاً معاهدة جنيف الرابعة حول حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، حيث تنتهك السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية المادة 49، الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

وتابع، "لا يقتصر هذا البند - كما تجادل إسرائيل- على النقل القسري بل يشمل الوضع الذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط ومن خلال مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاقامة والسكن في الأراضي المحتلة، وبذلك تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية".

ولفت عيسى، "تنتهك إسرائيل البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي، وخصوصا المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة، إلا إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العسكرية، والمادة 46 من أنظمة لاهاي التي تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة، كما والمادة 55 من أنظمة لاهاي التي تجبر القوة المحتلة على إدارة الأراضي المحتلة وفقا لقواعد حق الانتفاع (هذا البند مهم حينما يتعلق الأمر بفحص الممارسات الإسرائيلية تجاه الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة مثل المياه)".

وأوضح، "المستوطنات انتهاك للقانون الإنساني الدولي، فالسياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية تخرق عددا من المبادئ المهمة للقانون الدولي، فبإقامة المستوطنات لغرض تعزيز الادعاء بامتلاك مناطق في الضفة الغربية وغزة، تعمل إسرائيل بصورة مناقضة لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة".

واستطرد: "هذا مبدأ مهم في القانون الدولي حيث أوضحت الأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن رقم 242 أنه ينطبق على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، كما وأوضحت الأمم المتحدة بصورة منتظمة أن سياسات وممارسات الاستعمار الإسرائيلي تشكل عقبات خطيرة في طريق التوصل إلى حل شامل، وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وعلى إسرائيل واجب دولي بالامتناع عن القيام بأعمال تجعل حل النزاع الدولي أكثر صعوبة".

أخبار ذات صلة

شاهد: الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين بزعم امتلاكهما أسلحة وأموال بجنين

شاهد: الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين بزعم امتلاكهما أسلحة وأموال بجنين

ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

عثمان: الاتحاد الأوروبي سيستمر بتنفيذ عديد المشاريع بمناطق (ج) وخاصة بالأغوار

عثمان: الاتحاد الأوروبي سيستمر بتنفيذ عديد المشاريع بمناطق (ج) وخاصة بالأغوار

نزال لقادة حماس: انتخابات مجالس الطلبة مؤشر قوي لوضعنا ووضعكم

نزال لقادة حماس: انتخابات مجالس الطلبة مؤشر قوي لوضعنا ووضعكم

أول تعليق من &#34;الصحة&#34; بغزة على إقامة المستشفى الأمريكي شمال القطاع

أول تعليق من "الصحة" بغزة على إقامة المستشفى الأمريكي شمال القطاع

أبو مرزوق: الحركة الصهيونية صنعت رواية لم تنجح

أبو مرزوق: الحركة الصهيونية صنعت رواية لم تنجح

لجنة مناهضة التعذيب بغزة تختتم دورة تدريبية للعاملين الصحيين في السجون

لجنة مناهضة التعذيب بغزة تختتم دورة تدريبية للعاملين الصحيين في السجون

&#34;الجمعية الفلسطينية لمرضى السرطان&#34; تشكر السفير اللوح على دوره بتسهيل علاج المرضى

"الجمعية الفلسطينية لمرضى السرطان" تشكر السفير اللوح على دوره بتسهيل علاج المرضى

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

عثمان: الاتحاد الأوروبي سيستمر بتنفيذ عديد المشاريع بمناطق (ج) وخاصة بالأغوار

عثمان: الاتحاد الأوروبي سيستمر بتنفيذ عديد المشاريع بمناطق (ج) وخاصة بالأغوار

أبو مرزوق: الحركة الصهيونية صنعت رواية لم تنجح

أبو مرزوق: الحركة الصهيونية صنعت رواية لم تنجح

لجنة مناهضة التعذيب بغزة تختتم دورة تدريبية للعاملين الصحيين في السجون

لجنة مناهضة التعذيب بغزة تختتم دورة تدريبية للعاملين الصحيين في السجون

&#34;الجمعية الفلسطينية لمرضى السرطان&#34; تشكر السفير اللوح على دوره بتسهيل علاج المرضى

"الجمعية الفلسطينية لمرضى السرطان" تشكر السفير اللوح على دوره بتسهيل علاج المرضى

النادي الفلسطيني الأمريكي يُتوج بكأس بطولة سانفرانسيكسو الكروية في شيكاغو

النادي الفلسطيني الأمريكي يُتوج بكأس بطولة سانفرانسيكسو الكروية في شيكاغو

نجاح عملية استئصال كلية لعشريني نتيجة عيب خلقي داخل مجمع ناصر

نجاح عملية استئصال كلية لعشريني نتيجة عيب خلقي داخل مجمع ناصر

انتهاكات الاحتلال: 5 شهداء و600 معتقل واقتلاع (1025) زيتونة خلال شهر

انتهاكات الاحتلال: 5 شهداء و600 معتقل واقتلاع (1025) زيتونة خلال شهر

منوعات

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

نورة العميري بتعليق صادم: &#34;قميصي أغلى من صالة بيتكم&#34; وعدد السيارات التي تمتلكها

نورة العميري بتعليق صادم: "قميصي أغلى من صالة بيتكم" وعدد السيارات التي تمتلكها

هيا الشعيبي: قبضت من رامز جلال قيمة &#34;سيارة ونصف السيارة&#34;

هيا الشعيبي: قبضت من رامز جلال قيمة "سيارة ونصف السيارة"

شاهد: هل تعمدت شيرين رضا إثارة غيرة دينا الشربيني من جديد؟

شاهد: هل تعمدت شيرين رضا إثارة غيرة دينا الشربيني من جديد؟

بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور يتساءل:&#34;هو ده البرنامج الجديد&#34;؟

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور يتساءل:"هو ده البرنامج الجديد"؟

شاهد: وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على أنغام حسين الجسمي

شاهد: وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على أنغام حسين الجسمي

شاهد: نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: &#34;منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين&#34;

شاهد: نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: "منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين"

اتهام مهرجان (الجونة) بالتطبيع بسبب فلسطيني يعمل بإذاعة إسرائيلية.. والأخير: قلة وعي سياسي

اتهام مهرجان (الجونة) بالتطبيع بسبب فلسطيني يعمل بإذاعة إسرائيلية.. والأخير: قلة وعي سياسي

الحارس الشخصي لمايكل جاكسون يكشف السر وراء ارتداءه أقنعة كثيرة

الحارس الشخصي لمايكل جاكسون يكشف السر وراء ارتداءه أقنعة كثيرة

عربي

العراق: الحكومة تتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين وعلى البرلمان إجراء مساءلة علنية

العراق: الحكومة تتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين وعلى البرلمان إجراء مساءلة علنية

السعودية تُعلق على تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن &#34;رسالة المملكة&#34;

السعودية تُعلق على تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن "رسالة المملكة"

القروي من سجنه يُوجه رسالة شديدة اللهجة لحزب النهضة.. ولهذا أنا سجين

القروي من سجنه يُوجه رسالة شديدة اللهجة لحزب النهضة.. ولهذا أنا سجين

كوريا الشمالية تُطلق مقذوفات بعد موافقتها على حوار مع أميركا

كوريا الشمالية تُطلق مقذوفات بعد موافقتها على حوار مع أميركا