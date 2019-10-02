الصالحي: "التنفيذية" معنية بأن ترعى حوارات تضم الفصائل الفلسطينية





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الانتخابات كانت إحدى أهداف أي صيغة توافقية بين القوى، ولكن بسبب الفشل بالتطبيق لكل الاتفاقيات، تبدو الانتخابات هي المخرج الديمقراطي المباشر، لينجم عنها نوع من المصالحة الداخلية، وتحسم جوهر الاختلاف بين الفصائل الفلسطينية.





وتابع الصالحي: من المهم أن تكون الانتخابات المحور الأساسي كإحدى آليات إنهاء الانقسام، وهذا يحتاج لتوافق بين القوى الفلسطينية على أمرين.





وأضاف: الأول، كيفة إنجاح الانتخابات واحترام نتائجها أيضاً، وننظر إليها باعتبارها قضية مركزية، ومعركة سياسية مع الاحتلال خصوصاً في القدس، والثاني، أن تجري في الضفة والقطاع باعتبارها وحدة جغرافية واحدة، واستعادة التجربة الديمقراطية لأنها تراجعت تراجعاً كبيراً.





وشدّد الصالحي على أن التنفيذية ستبحث بشكل من التفصيل الانتخابات، كانت هذه التوصيات الأساسية التي خرجت منها مجموعة من اللقاءات، سواءً من خلال اللجان التي تشكلت أو اللجنة التنفذية، والآن بعد أن تم الإعلان عن ذلك في الأمم المتحدة، يجب أن يكون هناك تفصيل بهذا الشأن، والتنفيذية معنية أن ترعى حوارات تضم الكل الفلسطيني، وتعزيز وضع منظمة التحرير.





وتابع: هناك تساؤل بأن هل ستشمل الانتخابات، انتخابات للمجلس الوطني أم لا، نعتقد أنه يمكن أن تشمل انتخابات للمجلس الوطني، وكخطوة لاحقة.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، أن الانتخابات هي مطلب واستحقاق فلسطيني منذ سنوات طويلة، وكانت حسب الاتفاقيات المختلفة للفصائل الفلسطينية، تأتي دائماً في مركز متقدم، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية معنية برعاية حوارات تضم الفصائل الفلسطينية.