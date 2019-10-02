تربية بيت لحم تُعلن عن التسجيل لامتحان المستوى للعام 2020

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بيت لحم - دنيا الوطن

أعلنت مديرية تربية بيت لحم عن عقد امتحان المستوى للراغبين في الاشتراك بهذا الامتحان للعام الدراسي 2019/2020 حيث يسمح بالتقدم للامتحان لكل فلسطيني يقل مؤهله العلمي عن الصف التاسع الأساسي بشرط أن يكون قد أنهى الصف السادس الأساسي بنجاح أو ما يعادله على ألا يقل عمره عن 16 عاماً في 2020/1/1.



حيث سيعقد الامتحان وفق منهاج الصف التاسع الاساسي (المقررات الجديدة للعام الدراسي 2019/2020). وتكون نتيجة المشترك في الامتحان ناجحا او راسبا ولا استكمال للمشترك الراسب ويمنح المشترك شهادة مصدقة تفيد نجاحه في امتحان مستوى الصف التاسع وتؤهله للالتحاق بالصف العاشر الاساسي في المدارس النظامية للعام الدراسي 2019/2020 على الا يزيد عمره عن 18 عاماً والتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة على الا يقل عمره عن 19 عاماً في 1/1 من العام الذي يرغب فيه التقدم للامتحان ولا تمنح أي وثيقة للمشترك الراسب.



علماً بأنه بدأت عملية التسجيل للراغبين في الاشتراك في الامتحان وينتهي التسجيل نهاية دوام الخميس 17/10/2019 في قسم الامتحانات بمديرية التربية والتعليم في بيت لحم مصطحبين معهم شهادة مدرسية مصدقة حسب الاصول لآخر صف انهاه المشترك بنجاح, الهوية الشخصية, شهادة الميلاد الاصلية او صورة مصدقة عنها, 4 صور شخصية حديثة ملونة ( 4X 6 سم)، رسم الاشتراك للامتحان وقدره 200 شيكل.