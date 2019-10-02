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دولي

(يسرائيل هيوم): غرض غانتس من إلغاء اجتماعه بنتنياهو إضعافه وتحقيره

(يسرائيل هيوم): غرض غانتس من إلغاء اجتماعه بنتنياهو إضعافه وتحقيره
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر في حزب (أزرق أبيض) أن الغرض من إلغاء الاجتماع ما بين زعيم الحزب بيني غانتس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو تحقير الأخير.

وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) نقلًا عن مصادر (أزرق أبيض)، إنه بعد إلغاء اجتماع غانتس- نتنياهو واجتماع طاقمي المفاوضات، فإن الغرض من إلغاء الاجتماعات إضعاف نتنياهو وتهميشه.

وأضاف الحزب: "نتنياهو لن يتلاعب بنا، بيني غانتس سيكون رئيسًا للوزراء، فلينزل نتنياهو عن الشجرة ويتقاعد.. لقد انتهى وقته".

وأشار الحزب إلى أن "مسرحية الرد المفاجئ في الليكود، كما لو كنا قد فجرنا المفاوضات هي إسفين آخر لنتنياهو". وعندما سئل المسؤول الكبير عما إذا لم يتم تفجير المفاوضات قال: "لن نجلس مع نتنياهو أبدًأ، هذا ما وعدنا به الناخبين واجتماع المجاملة مع نتنياهو غير ضروري، نتنياهو سيجلس في السجن وليس معنا".   

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