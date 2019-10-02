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دولي

مؤسس (فيسبوك) يتعهد بحرب مع الحكومة الأمريكية ضد تفكيك الموقع

مؤسس (فيسبوك) يتعهد بحرب مع الحكومة الأمريكية ضد تفكيك الموقع
مارك زوكربرغ
رام الله - دنيا الوطن
تعهد الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مارك زوكربرغ، بخوض معركة لمحاربة محاولة الحكومة الأمريكية تفكيك الموقع.

ونشر موقع (ذي فيرغ) المختص بأخبار التكنولوجيا، تسجيل صوتي تم تسريبه، لتصريحات زوكربرغ خلال اجتماع لموظفي الموقع، ونقل موقع (روسيا اليوم)، قال فيه: إنه سيتحدى هذه الجهود، مكرراً حجته أن تقسيم الشركة لن يعالج القضايا التي يثيرها المنتقدون.

وتطرق زوكربرغ على وجه التحديد إلى خطة السناتور إليزابيث وارين المرشحة للرئاسة الديمقراطية لتفكيك المنصات التقنية الرئيسية.

وقال: "إذا تم انتخابها، فأنا متأكد بأننا سنواجه تحديات قانونية، ومتأكد بأننا سنربح التحديات القانونية، وأنا أعتزم الإدلاء بشهادتي في دول أخرى تحقق مع الشركة بشأن قضايا الخصوصية ومكافحة الاحتكار".

وتابع: "ليس من المنطقي أن أذهب إلى جلسات الاستماع في كل دولة تريد أن أظهر أمامها، كما تطرق زوكربرغ إلى العملة الرقمية المخطط لها على (فيسبوك)، (لييرا)، قائلاً إنه لا يزال متفائلاً بشأن آفاقها رغم التعليقات الرافضة من المسؤولين الحكوميين في العديد من البلدان.

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