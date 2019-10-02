محافظ سلفيت يؤكد على تعزيز دور المجالس الشبابية المحلية



وقال كميل :" هذا الجيل يجب أن نركز عليه وندعمه ونُعول عليه في جلب المزيد من الأفكار الخلاقة، وخاصة أن محافظة سلفيت تقع في وسط بحر من المستوطنات والانتهاكات المتكررة التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه بشكل يومي"، مؤكداً دعمه لهذه التوجهات الشبابية وإيمانه المطلق بها، وأن هذا الجيل هو أملنا وحلم دولتنا، وعلينا تشجيع الطاقات الوطنية واستثمارها، كما يجب لخدمة شعبنا ومؤسساته.





وطالب المحافظ الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية بنقل رسائل شبابنا، وفضح ممارسات الاحتلال، المتمثلة بمصادرة وتجريف الأراضي، وسرقة الزيتون، وهدم المنشات والمنازل، وغيرها من الانتهاكات.



وتضمن اللقاء كلمات، قدمها رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي وممثلون عن المؤسسة الطوعية الإيطالية (GVC) ومؤسسة

(IlS LEDA) والاتحاد الأوروبي والمجلس الشبابي المحلي، أكدوا فيها على أهمية دور الشباب والمجالس المحلية الشبابية من خلال استهداف قطاعات النساء والأطفال والشباب والمناطق المسماة (ج)، مشيرين إلى أن التجمعات المستهدفة ضمن المشروع تشمل (سلفيت، سكاكا، ياسوف، فرخة، خربة قيس، تجمع البدو).



وفي نهاية الحفل، تم توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية سلفيت والمجلس الشبابي لمنطقة سلفيت، بحضور المحافظ والمؤسسات الشريكة والداعمة.











رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ سلفيت اللواء الدكتورعبد الله كميل، على أهمية الدور الريادي والمجتمعي للمجالس الشبابية المحلية وضرورة تعزيزها لاستثمار الطاقات الشبابية في إرساء أسس وقواعد الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس.تم ذلك خلال مشاركته في حفل إطلاق المجلس الشبابي المحلي لمنطقة سلفيت، والذي اقامته بلدية سلفيت اليوم، ضمن مشروع (التشبيك) الممول من الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع المؤسسات والهيئات الداعمة (GVC /IlS LEDA) بحضور رئيس بلدية سلفيت، ورئيس وأعضاء المجلس الشبابي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومؤسسة الطوعية الإيطالية.وشكر كميل، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، الاتحاد الاوروبي والمؤسسات على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، وثمن جهود القائمين على هذا الحفل، مشيراً إلى أن مثل هذه النشاطات والأفكار تعبر عن حضارية شعبنا، وأن المجلس الشبابي هو نواة لقيادة شبابية تعمل من أجل الوطن والشباب لتعزيز الروح القيادية لديهم.