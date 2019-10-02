دولي

"بوان ماهاراني" امرأة ترأس البرلمان الإندونيسي

"بوان ماهاراني" امرأة ترأس البرلمان الإندونيسي
بوان ماهاراني
رام الله - دنيا الوطن
صوت أعضاء البرلمان الإندونيسي بالإجماع، أمس الثلاثاء على اختيار "بوان ماهاراني" لمنصب رئيسة للمجلس.

وبفوز ماهاراني تصبح بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب لرئاسة مجلس البرلمان، وذكرت صحيفة "كومباس" الإندونيسية : أن الأحزاب التسعة الممثلة في البرلمان، اتفقت على تسليم رئاسته إلى وزيرة التنسيق لشؤون التنمية البشرية والثقافة السابقة.

ودخلت ماهاراني (46 عاماً) عالم السياسة في 2006، وهي ابنة الرئيس الإندونيسي السابق، ميغاواتي سوكارنوبوتري، وفي 2014، تولت منصب وزيرة التنسيق لشؤون التنمية البشرية والثقافة، قبل أن تُنتخب لعضوية البرلمان عن حزب النضال من أجل الديمقراطية، واليوم الثلاثاء، أدى أعضاء البرلمان الإندونيسي البالغ عددهم (575) اليمين الدستورية، وذلك بعد فوزهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي شهدتها البلاد في 17 نيسان/ أبريل الماضي.

ويوجد في إندونيسيا 16 حزباً سياسياً، تمكنت منهم 9 أحزاب فقط من تجاوز العتبة الانتخابية المتمثلة في 4% ودخول البرلمان، وتوصف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإندونيسية بأنها الأكبر التي تُجرى في يوم واحد على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نحو 192 مليون ناخب، ويتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح.

أخبار ذات صلة

مبعوث ترامب يكشف أسباب رحيله المفاجئ ويتحدث عن موعد (صفقة القرن)

مبعوث ترامب يكشف أسباب رحيله المفاجئ ويتحدث عن موعد (صفقة القرن)

مالي تُعلن مقتل 25 جندياً في هجمات نفذها متطرفون

مالي تُعلن مقتل 25 جندياً في هجمات نفذها متطرفون

ترامب: ما يجري حالياً هو محاولة انقلاب

ترامب: ما يجري حالياً هو محاولة انقلاب

اليوم.. انطلاق أولى جلسات الاستماع لنتنياهو بقضايا الفساد

اليوم.. انطلاق أولى جلسات الاستماع لنتنياهو بقضايا الفساد

اعتقال إسرائيليين في تركيا عُثر بحوزتهما على رصاصة خرطوش

اعتقال إسرائيليين في تركيا عُثر بحوزتهما على رصاصة خرطوش

شاهد: خامنئي ونصرالله يجتمعان في صورة

شاهد: خامنئي ونصرالله يجتمعان في صورة

الأمم المتحدة: 1000 مهاجر لقوا حتفهم في البحر المتوسط هذا العام

الأمم المتحدة: 1000 مهاجر لقوا حتفهم في البحر المتوسط هذا العام

وسط توقعات بالفشل.. غدًا اجتماع حاسم بين نتنياهو وغانتس

وسط توقعات بالفشل.. غدًا اجتماع حاسم بين نتنياهو وغانتس

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت يؤكد على تعزيز دور المجالس الشبابية المحلية

محافظ سلفيت يؤكد على تعزيز دور المجالس الشبابية المحلية

لا تغيير على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

لا تغيير على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وباردة نسبيا ليلاً

طقس الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وباردة نسبيا ليلاً

كيلة: نعلن انطلاق حملة مكافحة مرض سرطان الثدي بالسباق الوردي

كيلة: نعلن انطلاق حملة مكافحة مرض سرطان الثدي بالسباق الوردي

سلامة: تشكيل لجنة لبحث إجراءات تنفيذ الانتخابات العامة والتشاور مع الفصائل

سلامة: تشكيل لجنة لبحث إجراءات تنفيذ الانتخابات العامة والتشاور مع الفصائل

الصالح: يجب تظافر كل الجهود واستثمار كل الموارد لتحقيق احتياجات المواطنين

الصالح: يجب تظافر كل الجهود واستثمار كل الموارد لتحقيق احتياجات المواطنين

كهرباء غزة: سيتم فصل خط بغداد المغذي غدا الاربعاء

كهرباء غزة: سيتم فصل خط بغداد المغذي غدا الاربعاء

عقد قران لأكبر زوجين بفلسطين.. العروس تكبر العريس بـ (15 عاماً)

عقد قران لأكبر زوجين بفلسطين.. العروس تكبر العريس بـ (15 عاماً)

منوعات

بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور يتساءل:&#34;هو ده البرنامج الجديد&#34;؟

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور يتساءل:"هو ده البرنامج الجديد"؟

شاهد: وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على أنغام حسين الجسمي

شاهد: وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على أنغام حسين الجسمي

شاهد: نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: &#34;منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين&#34;

شاهد: نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: "منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين"

اتهام مهرجان (الجونة) بالتطبيع بسبب فلسطيني يعمل بإذاعة إسرائيلية.. والأخير: قلة وعي سياسي

اتهام مهرجان (الجونة) بالتطبيع بسبب فلسطيني يعمل بإذاعة إسرائيلية.. والأخير: قلة وعي سياسي

الحارس الشخصي لمايكل جاكسون يكشف السر وراء ارتداءه أقنعة كثيرة

الحارس الشخصي لمايكل جاكسون يكشف السر وراء ارتداءه أقنعة كثيرة

بريتني سبيرز تتخذ قراراً يصدم معجبيها

بريتني سبيرز تتخذ قراراً يصدم معجبيها

&#34;يلا يا اللي أمك رقاصة&#34;.. كيف ردت ابنة فيفي عبده على مُتابعة هاجمتها؟

"يلا يا اللي أمك رقاصة".. كيف ردت ابنة فيفي عبده على مُتابعة هاجمتها؟

أحمد فهمي ينشر أول صورة من شهر العسل بعد تعافي هنا الزاهد

أحمد فهمي ينشر أول صورة من شهر العسل بعد تعافي هنا الزاهد

شاهد: نانسي عجرم تستضيف الشيف بوراك

شاهد: نانسي عجرم تستضيف الشيف بوراك

عربي

القروي من سجنه يُوجه رسالة شديدة اللهجة لحزب النهضة.. ولهذا أنا سجين

القروي من سجنه يُوجه رسالة شديدة اللهجة لحزب النهضة.. ولهذا أنا سجين

كوريا الشمالية تُطلق مقذوفات بعد موافقتها على حوار مع أميركا

كوريا الشمالية تُطلق مقذوفات بعد موافقتها على حوار مع أميركا

الجيش الليبي يعلن تدمير مواقع تجهيز طائرات تركية مسيرة

الجيش الليبي يعلن تدمير مواقع تجهيز طائرات تركية مسيرة

شاهد: إعلام الحوثيين يبث فيديو لـ&#34;أسرى سعوديين&#34;

شاهد: إعلام الحوثيين يبث فيديو لـ"أسرى سعوديين"