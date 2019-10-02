تنفيذية المنظمة تجتمع غداً لبحث الانتخابات

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غداً الخميس، اجتماعاً، لبحث موضوع الانتخابات الذي طرحه الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، وفق ما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، سمير الرفاعي.



وتحدّث الرفاعي عن تفاصيل اجتماع اللجنة، والذي عقد أمس الثلاثاء برئاسة الرئيس عباس في رام الله.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إن الاجتماع كان على جدول أعماله موضوع الانتخابات، وهو إجراء انتخابات تشريعية من أجل الهدف الأول إنهاء الانقسام، وهذا استحقاق يجب أن يتم في الوطن كله، القدس، غزة، والضفة الغربية.



وأضاف: كانت هذ النقطة الأساسية التي تم الحديث عنها في الاجتماع، وتم تشكيل لجنة من "المركزية" لمتابعة هذا الموضوع، والحديث عن سلسلة من الاجتماعات ستقوم بها اللجنة، لبحث هذا الموضوع، والوصول إلى قرار نهائي.



وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن مهمة هذه اللجنة دراسة موضوع الانتخابات، ومتابعة الاستعدادات داخل أطر حركة فتح، وهناك اجتماع للتنفيذية غداً الخميس، لبحث هذا الموضوع، وسيتم تشكيل لجنة للمتابعة، كما سيتم بحجث الموضوع على المستوى الوطني مع كافة الفصائل.



وشدّد الرفاعي على أن التمثيل النسبي الكامل هو أساس الانتخابات، وعليه إجماع وطني، الذي اتفق عليه كل فصائل العمل الوطني.



وفيما يتعلق بوضع جدول زمني للانتخابات، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه سيتم عقد مجموعة لقاءات واجتماعات، حيث إن التنفيذية ستجتمع غداً، وقد يكون هناك اجتماع للقيادة الفلسطينية، فيما يُعقد لقاء قريب بين الرئيس ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، وبناءً على ذلك، سيتم وضع جدول زمني لهذه الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطن