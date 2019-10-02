دولي

مالي تُعلن مقتل 25 جندياً في هجمات نفذها متطرفون

مالي تُعلن مقتل 25 جندياً في هجمات نفذها متطرفون
رام الله - دنيا الوطن
قالت حكومة مالي في بيان: "إن 25 جندياً قتلوا، فيما اعتبر 60 في عداد المفقودين، بعد أن هاجم من يشتبه بأنهم متطرفون معسكرين للجيش في وسط البلاد يوم الاثنين".

وكانت السلطات قد قالت في وقت سابق: "إن مواقع عسكرية في بولكيسي وموندورو، تعرضت لهجوم، لكنها لم تحدد عدد القتلى والمصابين".

وتحدث بيان رسمي عن أن كتيبة مالي بالقوة المشتركة لدول الساحل الخمس، تعرضت لهجوم في "بولكيسي" غرب الحدود مع بوركينافاسو، مضيفاً أنه وقعت "خسائر ثقيلة وأضرار بالغة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

من جانب آخر، نقلت إذاعة (فرنسا الدولية)، عن مصادر أمنية مالية قولها، إن مسلحين هاجموا نقطة للجيش المالي في بلدة "موندورو"، وتسببت "طلقات طائشة في مقتل مدنيين اثنين على الأقل وجرح ثلاثة آخرين".

وأضافت ذات المصادر، أن المسلحين أخذوا معهم "سيارتين وجملين، وبعض الماعز".

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