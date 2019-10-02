شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يكشف تفاصيل جديدة حول المستشفى الأمريكي بـ (إيرز)

قيادي بحماس يكشف تفاصيل جديدة حول المستشفى الأمريكي بـ (إيرز)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، تفاصيل جديدة حول المستشفى الأمريكي، الذي يجري إقامته بالقرب من معبر بيت حانون/ إيرز.

وقال الحية، خلال لقاء مع الصحفيين، أمس الثلاثاء: إن المستشفى الأمريكي جزء من الضغط على الاحتلال، مشيراً إلى أن حماس توافقت مع الفصائل الفلسطينية بشأنه.

وأوضح الحية، أن المستشفى تقوم على إدارته مؤسسة خيرية أمريكية لا علاقة لها بالحكومة الأمريكية، مشيراً إلى أن الفنيين والأمن سيكونون من قطاع غزة.

وأضاف الحية: "سنقيم عمل المستشفى طوال فترة تواجدها وما تقدمه من خدمات للجمهور، وإذا لم تكن بالمستوى المطلوب سنعمل على إغلاقه"، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأي مواطن العلاج بالمستشفى دون الحصول على تحويلة من مستشفيات قطاع غزة.

وأضاف الحية: "الكهرباء والمياه والصرف الصحي للمستشفى ستكون من الاحتلال"، لافتاً إلى أنها ستعالج الكثير من الأمراض السرطانية المنتشرة في قطاع غزة.

واستطرد: "طالب الاحتلال أن تكون المستشفى ملاصقة للحدود؛ إلا أننا رفضنا ذلك وأجبرنا الاحتلال على أن تكون في موقعها الحالي".

يذكر، أن مستشفى ميداني أمريكي تم تفكيكه من سوريا يجري تركيبه على الحدود الشمالية الشرقية لقطاع غزة، الأمر الذي رفضته السلطة الفلسطينية واعتبرته جزءاً من (صفقة القرن). 

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