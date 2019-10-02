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الجيش الليبي يعلن تدمير مواقع تجهيز طائرات تركية مسيرة

الجيش الليبي يعلن تدمير مواقع تجهيز طائرات تركية مسيرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الجيش الوطني الليبي أن قواته دمرت مواقع في مطاري معيتيقة ومصراتة، كانت تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة التركية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري أن أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش رصدت أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال المسماري في بيان رسمي: "أن مصادر الاستخبارات التابعة لنا حددت هذه الأماكن.. وهي عبارة عن  هنغار استخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقه".

وأشار إلى أن الاستخبارات العسكرية رصدت أيضا  اثنين من  الدشم (مخازن أسلحة) بالإضافة إلى أجهزة تقنية للطائرات المسيرة في مطار مصراتة.

ونوه المسماري إلى أن الحملة الجوية قد حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة مائة في المئة، وأن الطائرات قد عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

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