العطاري: لدينا مخزون من العجول لخمسة أشهر ولا يمكن السيطرة على قطاع الدواجن بغزة





وأضاف: نستورد من خمس دول، البرتغال، صربيا، رومانيا، إسبانيا، وفرنسا، وهذا القرار لتشجيع الاقتصاد الفلٍسطيني.



وتابع وزير الزراعة: لدينا 11 شركة مرخصة للاستيراد، وفي إسرائيل عدد الشركات المرخصة أقل من ذلك، فلماذا لا يتم تصدير العجول مباشرة لتشجيع الاقتصاد الفلسطيني.



وتابع: لدينا القدرة على الاستيراد، ولدينا مخزون يكفي ثلاثة أشهر، ولدينا أذونات ستغطي شهرين إضافيين أيضاً، والعملية مستمرة ولا يوجد ما يدعو للقلق، والأسعار ثابتة والكميات موجودة، والاستيراد سيكون مباشراً ومسموحاً به ضمن الاتفاقيات.



وشدّد وزير الزراعة على أن هذا القرار حكومي، يمثل غزة والضفة، وقرارات الاستيراد والتصدير، لا تصدر إلا من خلال وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية، ولا يستطيع أحد أن يستورد من غير الحصول على إذن استيراد من الوزارة، وكما علمنا الجميع حتى في قطاع غزة، موافق على هذا القرار.



وفيما يتعلق بقطاع الدواجن في قطاع غزة، وما إذا كان هناك حلول من قبل الوزارة لحل أزمة ارتفاع أسعارها، قال العطاري: غزة لديها صعوبات كبيرة، بحكم الواقع الذي تعيشه والخسائر الكبيرة التي لحقت باقتصادها.





وتابع: المساحة التي نعمل بها في غزة ليست كبيرة وقطاع الدواجن لا نسيطر عليه بشكل مباشر، ولا نستطيع القول أننا نتحكم بإدارتها بشكل كامل.



وفي سؤال حول رؤية الحكومة حول الانفكاك من الاحتلال، قال العطاري: إن الحكومة الفلسطينية لديها قرار واضح ولديها سياسة وهي أي منتج فلسطيني في الصفة وغزة يلبي الاحتياجات بشكل كامل، لن نستورده، إن كان من إسرائيل، أو غير ذلك.



وأضاف: لا نستطيع أن ننفك من جميع السلع الزراعية، يوجد عشر سلع غذائية، يوجد بها قرار سابق، منها لحوم الحبش، الدجاج اللاحم، التمر، العنب، وزيت الزيتون، ولكن نحن لن نذهب إلى قرارات غير مدروسة.

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانأكد وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، أن غزة ستكون حاضرة في الحوارات مع المصريين، خلال الجولة الوزارية التي سيقوم بها وفد وزاري كبير على رأسه رئيس الوزراء محمد اشتية للقاهرة، الأسبوع المقبل.وتحدّث العطاري، في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن" عن عدد من الملفات أبرزها: زيارة الوفد الوزاري للقاهرة، قطاع العجول، الدواجن بغزة، والانفكاك عن الاحتلال.وقال: وفد الحكومة سيكون كبيراً، ووزارة الزراعة ستكون من ضمن هذا الوفد، ولدينا مجموعة من الاقتراحات سوف تعرض على الإخوة المصريين، وجزء منها، ما يتعلق بقطاع غزة، ونحن كوزارة نمثل المزارعين والقطاع الزراعي من جنين لرفح، وغزة ستكون حاضرة.وفيما يتعلق بقرار الوزراة وقف استيراد العجول من إسرائيل، قال الوزير العطاري: في ملف العجول لا يوجد اكتفاء ذاتي، ولكن اتخذنا القرار حتى نشجع على الاستيراد المباشر، ومباشرة سواءً في غزة أو الضفة، وذلك من المصدر الذي تستورد منه إسرائيل، والذي نستورد منه أيضاً.