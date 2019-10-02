اليوم.. انطلاق أولى جلسات الاستماع لنتنياهو بقضايا الفساد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه ستبدأ عند الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، والتي ستستمر لمدة أربعة أيام.



وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو، سيمثل في جلسات الاستماع، 10 محامين من الصف الأول من ذوي الخبرة الكبيرة في إسرائيل، برئاسة يوسي اشكنازي، وعميت حداد، ورام كاسبي، الذين سيحاولون الدفاع عنه بشراسة، لافتة إلى أنه في المقابل سيجلس 20 من كبار المستشارين الحكوميين المتخصصين في القضايا الجنائية والاقتصادية، ويمثلهم المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، وبحضور المدعي العام للدولة شاي نيتسان ونائبته ليئات بن أري، التي رافقت التحقيق بملفات نتنياهو منذ البداية.



وبحسب الصحيفة، فسيخصص يوما الأربعاء والخميس، لملف (بيزك- واللا)، وملف (4000)، وذلك بعد أن أعلن المستشار القانوني للحكومة، أنه يدرس تقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة في هذه القضايا.



يشار إلى ان بنيامين نتنياهو، طلب من افيخاي مندلبليت، أن تكون جلسة الاستماع، على الهواء مباشرة، ولكن الاخير رفض طلب نتنياهو.