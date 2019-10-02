هل تغيرت تسعيرة التاكسي في فلسطين بعد ارتفاع أسعار الوقود؟

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكدت وزارة النقل والمواصلات، أنها لا تزال تعمل بالتسعيرة المُعدّلة التي أقرتها من خلال المراقب العام للمرور هذا العام، رغم الارتفاع الذي طرأ على أسعار الوقود في فلسطين بدءًا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر.



وقال مراقب المرور العام، موسى رحال: إن هذه التسعيرة مُلزمة للجميع، ويمنع على أي سائق أن يضع أي تسعيرة مُخالفة للتسعيرة الرسمية والمعتمدة، بدعوى ارتفاع أسعار الوقود، مضيفًا: "كل شخص يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية".



وأوضح أن التسعيرة التي وضعت مؤخرًا، تمت بالتوافق مع كافة الشركاء، بما في ذلك النقابات، وآنذاك انخفض سعر الوقود، وما تم تخفيض قيمة التسعيرة، متسائلًا: "من يقول إن الوقود ارتفع فلا بد من رفع التسعيرة، لماذا لم يُخفض التسعيرة عند انخفاض أسعار الوقود؟".



وأكد أنه يوجد 42 من المعطيات والمدخلات، يتم تفعيلها ومن خلالها يتم وضع التسعيرة للمناطق كافة، مبينًا أن تلك المعطيات يؤخذ بعين الاعتبار غلاء المعيشة، والزمن، والمسافة، وأسعار الوقود، كما لا تُوضع أي تسعيرة عبثًا.



وطالب رحال، كل المواطنين الذين من الممكن أن يواجهوا أي زيادة في الأجرة من قبل السائقين، بالتوجه إلى الوزارة أو أي مديرية تابعة لها، أو مراقب المرور، أو حتى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتقديم شكوى خطية، مبينًا أنه في هذه الحال يتم إحضار السائق ومحاسبته وفق القانون.