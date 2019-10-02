محامي الأسير سامر عربيد يروي لـ"دنيا الوطن" ماذا جرى معه أثناء التحقيق

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد محمود حسان، محامي الأسير سامر عربيد، أن الأسير عربيد ما زال مغيباً عن الوعي منذ الجمعة، وحتى هذه اللحظة، ويتنفس اصطناعياً، لافتاً إلى أنه يقبع الآن في مستشفى (هداسا).



وقال حسان لـ"دنيا الوطن": "اعتقل الأسير سامر، صباح الأربعاء الماضي، وقدم إلى مركز تحقيقات المسكوبية، وعند الساعة الثانية من يوم الخميس، تم عرضه على المحكمة العسكرية، ومدد اعتقاله، حيث منع من لقاء المحامي، ظهر أمام القاضي العسكري، بأنه يشعر بآلام شديدة في الرقبة والحلق، ولا يستطيع بلع أي نوع من الطعام".



وأضاف: "القاضي مدد اعتقاله لمدة ثمانية أيام، وتم نقله بعدها إلى المستشفى"، مشيراً إلى أنه تم اعتقاله وهو بحالة سليمة، وفي المستشفى، اتضح أنه يعاني من كسور في أضلاع الصدر، حيث أن ذلك سجل في التقرير الطبي، الذي أشار بوجود لآثار تعذيب وتحقيق عنيف بشكل واضح.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الأسير سامر عربيد مع مجموعة من الشبان الفلسطينيين، بتهمة تنفيذ عملية (دوليب) قبل أشهر، في رام الله، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة.