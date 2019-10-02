قدورة فارس: الاحتلال حوّل الأسيرة اللبدي للاعتقال الاداري لهذا السبب

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسيرة هبة اللبدي، المضربة عن الطعام، مازالت متواجدة في معتقل (الجلمة)، بعد أن عجزت سلطات الاحتلال عن أخد أي اعترافات منها خلال فترة التحقيق، والتي امتدت على مدار فترة طويلة.



وقال فارس لـ"دنيا الوطن": "نتيجة عجز سلطات الاحتلال عن أخذ أي اعترافات منها، أصدرت قراراً جائراً بحقها، باعتقالها إدارياً، الأمر الذي دفعها للإضراب المفتوح عن الطعام منذ حوالي الأسبوع"، لافتاً إلى أنه منذ ذلك الوقت، وهي تتعرض لضغوط هائلة من أجل كسر إضرابها، ولكنها مازالت متماسكة حتى اللحظة، لأنها مؤمنة بحقها في أن تكون حرة.



وفي السياق، أشار فارس، إلى أنه تم توجيه تهم أثناء التحقيق، لافتاً إلى أنه اتضح أنها تهم باطلة حول الأنشطة والاتصالات، ولكنه تبين أنها عبارة عن ادعاءات وأباطيل لدى الاحتلال، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن المحقق الإسرائيلي لم يكن متأكداً من أي شيء أثناء التحقيق.



وقال: "إن عجزت سلطات الاحتلال في الحصول على معلومات، فإن قانونهم الجائر يمكنهم من الاعتقال إدارياً، وبدون توجيه أي تهمة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هبة تحمل الجنسية الأردنية بجانب الفلسطينية.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت هبة اللبدي (24 عاماً)، مطلع الشهر الجاري، أثناء توجهها لزيارة عائلتها في محافظة جنين من على (معبر الكرامة)، وخضعت لتحقيق قاسٍ في (بيتح تكفا)، وبعد أيام حولت إلى الاعتقال الإداري.