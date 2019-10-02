طقس الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وباردة نسبيا ليلاً

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-18 27-17 28-17 بيت لحم 28-18 27-17 28-17 رام الله والبيرة 26-17 25-16 26-16 طولكرم 29-22 29-21 29-21 نابلس 29-19 28-18 29-18 قلقيلية 29-22 29-21 29-21 جنين 31-21 30-20 31-20 سلفيت 28-18 27-17 28-17 طوباس 31-21 30-20 31-20 روابي 29-19 28-18 29-18 الخليل 26-17 25-16 26-16 غزه 28-23 28-22 28-22 أريحا 36-25 35-24 36-24 خانيونس 28-23 28-22 28-22 الأغوار الشمالية 34-23 33-22 34-22 رفح 29-22 29-21 29-21

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .الخميس 2019/10/03: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2019/10/04: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2019/10/05: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي