كيلة: نعلن انطلاق حملة مكافحة مرض سرطان الثدي بالسباق الوردي

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت شركاتا ايفنتيف للعلاقات العامة وادارة الحدث وشركة ماركوم للخدمات والعلاقات العامة مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الصحة الثلاثاء خاص بسباق اليوم الوردي النسائي 2019 الذي سينطلق في الرابع من الشهر الجاري برام الله، وذلك بحضور وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة ونائب الرئيس التنفيذي لبنك القدس منتصر الششتري الشريك الرسمي للسباق ورئيس اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة نظام نجيب .



حيث رحبت وزيرة الصحة مي كيلة بالحضور معلنة انطلاق حملة مكافحة مرض السرطان المرض الاول على المراة مثمنة دور الشركات والمؤسسات الرسمية والاهلية الداعمة والمهتمة للمشاركة في هذه الحملة ضد مرض السرطان والمؤازر للمراة ، مضيفة : اننا نستطيع مكافحة المرض من خلال الكشف المبكر للمراة الذي يعطي نتائج ايجابية كبيرة في علاج سرطان الثدي ، مهنأة المتعافيات منه ذاكرة احصائية عن المرض حيث ان هناك 2 مليون ومئة الف مصاب بهذا المرض فيما توفى 127 الف هذا العام بالمرض .



وقدمت الوزيرة كيلة شكرها للقطاع العام والخاص وبنك القدس لدعمهم لهذه الحملة والتي ستكون طوال هذا الشهر، وختمت بشكر وزارة الصحة وكوادرها لمؤازرة ومساندة الفكرة الخاصة بالكشف المبكر للمرض من خلال مديرياتها وكوادرها وتقديم مايلزم في هذا الاتجاه.



فيما تحدث الششتري نائب الرئيس التنفيذي لبنك القدس الشريك الرئيسي للسباق وللحملة طالبا العمل دوما على الكشف المبكر من خلال التوعية الصحية للمصابات بالمرض، وان البنك سيبقى دوما داعما ومؤازرا للحملة وللسباق وسيتم تنظيم عدة فعاليات خاصة بالحملة هذا الشهر .



من جانبه شكر رئيس اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة نظام نجيب الشركات المنظمة للفعاليةوللسباق ولوزارة الصحة وخصوصا قسم التثقيف الصحي بالوزارة على اهتمامهم بهذا الموضوع الصحي الهام للمراة، متمنيا ان يكون النشاط على مستوى الوطن، مؤكدا تميز هذا العام من جانب القطاع الطبي الفلسطيني من خلال دعمه للسباق من خلال الراعي الماسي المستشفى الاستشاري والداعم مختبرات ميدلاب وبالتعاون مع مستشفى المطلع ، واشار الى انه وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس سيتم افتتاح المفر المؤقت لمستشفى هاني الحسن لمكافحة السرطان داخل المستشفى الاستشاري .



ومن المقرر ان ينطلق السباق الوردي من دوار محمود درويش بجانب مجلس الوزراء في رام الله الساعه التاسعه صباح يوم الجمعة المقبل، الموافق الرابع من شهر تشرين الاول الجاري، برعاية د. محمد اشتية، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. مي كيلة، وزيرة الصحة، ود.ليلى غنام، محافظ محافظة رام الله والبيرة.



ويهدف الماراثون إلى زيادة توعية وتثقيف النساء بأهمية الفحص المبكر لمرض سرطان الثدي، وستكون نقطة الانطلاق ميدان محمود درويش الساعة التاسعة صباحاً، وينتهي المسار في سرية رام الله الأولى. ودعت اللجنة الأولمبية الرياضيين والعاملين في القطاعين: الرياضي والشبابي الى المشاركة في الحدث، والعمل على انجاحه وايصال رسالته للمجتمع الفلسطيني.



ويقام الماراثون بعامه الرابع بالشراكة مع بنك القدس ورعاية ماسية من المستشفى الاستشاري العربي وذهبية من الفارس والنبالي والمشروب الرسمي شركة البينار وراعي الضيافة دواجن عزيزا ودعم من مختبرات ميدلاب وراعي وثيقة التأمين المشرق للتأمين وبالتعاون مستشفى المطلع وشركة فاروق سيستمز تشي .



يذكر ان شهر تشرين الأول من كل عام شهر التوعية بمرض سرطان الثدي.