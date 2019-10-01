سلامة: الانتخابات ستجري بالوطن كوحدة واحدة وعلى حماس القبول بصندوق الاقتراع

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة عن تشكيل لجنة من اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول لبحث إجراءات تنفيذ الانتخابات العامة والتشاور مع فصائل العمل الوطني قبل اصدار الرئيس محمود عباس لمرسوم عقد الانتخابات.



وأكدت سلامة في لقاء ضمن برنامج ملف اليوم على شاشة تلفزيون فلسطين، اليوم الثلاثاء، على ان الانتخابات ستجري في الوطن كوحدة واحدة. مشددة على ضرورة ان تستجيب حماس للانتخابات وتقبل بصندوق الاقتراع كبوابة لإنهاء الانقسام.



وأضافت: " عقد الانتخابات يشكل تحديا ذاتيا نحو انهاء الانقسام، وتحدي لسياسة الضم والتوسع الإسرائيلية نحو تكريس دولة فلسطين، وتحديا للمجتمع الدولي المطالب بحماية العملية الديمقراطية في دولة فلسطين".



وأشارت سلامة إلى ان خطاب الرئيس امام الجمعية العامة حمل دعوة للمجتمع الدولي للانتصار لذاته ولمنطلقاته وإخراجه من إطار التفرد والابتزاز الأمريكي.



وأكدت سلامة الدول الأوروبية إلى اخذ دور اكبر في العملية السياسية والاعتراف بدولة فلسطين كسبيل لحماية حل الدولتين. مؤكدة فشل محاولات الإدارة الأمريكية الهادفة الى تقويض وكالة الأونروا تمهيدا لشطبها.