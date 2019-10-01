شؤون فلسطينية

الصالح: يجب تظافر كل الجهود واستثمار كل الموارد لتحقيق احتياجات المواطنين

الصالح: يجب تظافر كل الجهود واستثمار كل الموارد لتحقيق احتياجات المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
 شارك وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح في حفل إطلاق الإطار التنموي الاستراتيجي المكاني لمحافظة الخليل (2030)، وأكد في كلمة نيابة عن رئيس الوزراء، أن محافظة الخليل واحتياجاتها هي من الاولويات الاساس للحكومة، وإنها تعول كثيرا على ان تكون محافظة الخليل الرافعة التنموية الاساس لشعبنا ولمشروعنا الوطني.

وقال الصالح: "نحن في فلسطين لا نملك الموارد المادية الكافية، وايضا نواجه عوامل خارجه عن سيطرتنا تهدد كل مناحي الحياة، ولا نستطيع سوى ان نكون مبدعين في العمل والتخطيط حتى نحدد الاولاويات الاساس ونستطيع وضع الموارد القليلة والمتاحه في مكانها الصحيح، فكل قرش بالنسبة لنا هو هام ولا يعوض الا إذا وضع في مكانه الصحيح، وهذا بالضبط ما تم انجازه اليوم من إطار للخطة الاستراتيجية والذي اعتمد على مشاركة كل القطاعات وعلى وضع كل الاحتياجات ودراسة كل التحديات التي تواجهنا.

وأضاف اننا بإطلاق هذا الإطار الاستراتيجي وبتطوير العنقود الصناعي بالخليل فاننا بالحكومة وبالتعاون مع مختلف القطاعات سواء الهيئات المحلية او القطاع الخاص او المجتمع المدني قد امتلكنا الرؤيا والطريق الذي سنسير به جميعا نحو التنمية والصمود في هذه المحافظة في إطار من العمل المتكامل مع كل المحافظات الفلسطينية. 

وأكد الصالح على ان الانجاز هو بداية العمل وعلينا حصر موراردنا وامكانياتنا المحدودة واستثمارها بالشكل الصحيح، وعلينا ايضا معرفة الطاقات وكيفية استثمارها، وكذلك استثمار الموارد المحلية المتاحة ووضعها في خدمة الاولويات المحددة. 
 
وشكر كل من ساهم بإنجاز هذه الخطط، محافظ ومؤسسات وقطاعات المدينة وبلدية الخليل وكافة الهيئات المحلية، واصدقائنا في الاتحاد الاوروبي على دعمهم السخي، ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات) والى كافة طواقم الوزارة الذين عملوا على تحقيق هذه الانجاز.

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