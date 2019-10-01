شاهد: إعلام الحوثيين يبث فيديو لـ"أسرى سعوديين"

بث الإعلام الحربي التابع للحوثيين، فيديو يظهر أشخاصا قال إنهم "أسرى سعوديون"، وقعوا خلال المرحلة الثانية من عملية "نصر من الله" في نجران، والتي سميت بـ"عملية الشهيد أبو الحسنين".





وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي، وقوع مجموعة كبيرة من قوات التحالف في الأسر بينهم سعوديون في المرحلة الثانية من عملية "نصر من الله" وق ما نقلته "قناة المسيرة".





وعرض سريع الأحد الماضي، مشاهد لبعض الأسرى السعوديين وآلاف الجنود الذين وقعوا في الأسر في المرحلة الأولى من العملية.









رام الله - دنيا الوطن