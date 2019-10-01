كهرباء غزة: سيتم فصل خط بغداد المغذي غدا الاربعاء

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في غزة ، مساء اليوم الثلاثاء، تنويها مهما للمواطنين حول فصل أحد الخطوط.



وقالت كهرباء غزة في تصريح صحفي عبر "فيس بوك" إنه سيتم فصل خط بغداد المغذي لمحافظة غزة غدا الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا لمدة ساعتين.



وأوضحت كهرباء غزة أن فصل خط بغداد يأتي لأعمال صيانة بشكل طارئ من داخل القطاع.