شؤون فلسطينية

عقد قران لأكبر زوجين بفلسطين.. العروس تكبر العريس ب(15 عام)

عقد قران لأكبر زوجين بفلسطين.. العروس تكبر العريس ب(15 عام)
رام الله - دنيا الوطن
في حدث غير مسبوق، عقد قران أكبر زوجين في فلسطين من نزلاء مركز بيت الأجداد في أريحا اليوم الثلاثاء، بحضور جماهير غفيرة من كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛ وذلك بمناسبة يوم المسن العالمي.

وشهد الحضور الرسمي وغير الرسمي، على عقد قران كل من سعاد النابلسي (80 عامًا)على هشام مصلح (65 عامًا) اصرارًا منهم على تحدي اعمارهم وإيمانًا منهم بأن العمر ليس عائقًا أي تجربة جديدة في الحياة.

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك ي تصريحات صحية له: "عندما نتحدث عن كبار السن فنحن لم نعد نتحدث عن نهاية الحياة، بل عن بدايتها"، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بالاستثمار فيما يسميه العالم الشيخوخة النشطة.

وأضاف الديك، أن كبار السن هم من يمنحونا الأمل ونحن نقدم لهم الرعاية.



أخبار ذات صلة

سلامة: تشكيل لجنة لبحث إجراءات تنفيذ الانتخابات العامة والتشاور مع الفصائل

سلامة: تشكيل لجنة لبحث إجراءات تنفيذ الانتخابات العامة والتشاور مع الفصائل

الصالح: يجب تظافر كل الجهود واستثمار كل الموارد لتحقيق احتياجات المواطنين

الصالح: يجب تظافر كل الجهود واستثمار كل الموارد لتحقيق احتياجات المواطنين

كهرباء غزة: سيتم فصل خط بغداد المغذي غدا الاربعاء

كهرباء غزة: سيتم فصل خط بغداد المغذي غدا الاربعاء

شاهد: تصريحات غير مألوفة لوزيرة الصحة حول النساء.. والكيلة تُوضح

شاهد: تصريحات غير مألوفة لوزيرة الصحة حول النساء.. والكيلة تُوضح

الزراعة: استيراد ثمار الزيتون الخاصة بالتخليل (الكبيس) من إسرائيل والأردن ومصر

الزراعة: استيراد ثمار الزيتون الخاصة بالتخليل (الكبيس) من إسرائيل والأردن ومصر

الشلالدة يناقش مع وفد منظمة آيلاك (ilac) التطورات في قطاع العدالة

الشلالدة يناقش مع وفد منظمة آيلاك (ilac) التطورات في قطاع العدالة

أبو هولي: رفض قرار قطع المساعدات عن (أونروا) أفشل تمرير مخطط إنهائها

أبو هولي: رفض قرار قطع المساعدات عن (أونروا) أفشل تمرير مخطط إنهائها

استئناف عمل معبر بيت حانون غداَ

استئناف عمل معبر بيت حانون غداَ

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

الصالح: يجب تظافر كل الجهود واستثمار كل الموارد لتحقيق احتياجات المواطنين

الصالح: يجب تظافر كل الجهود واستثمار كل الموارد لتحقيق احتياجات المواطنين

كهرباء غزة: سيتم فصل خط بغداد المغذي غدا الاربعاء

كهرباء غزة: سيتم فصل خط بغداد المغذي غدا الاربعاء

الشلالدة يناقش مع وفد منظمة آيلاك (ilac) التطورات في قطاع العدالة

الشلالدة يناقش مع وفد منظمة آيلاك (ilac) التطورات في قطاع العدالة

أبو هولي: رفض قرار قطع المساعدات عن (أونروا) أفشل تمرير مخطط إنهائها

أبو هولي: رفض قرار قطع المساعدات عن (أونروا) أفشل تمرير مخطط إنهائها

إصابة مواطن جراء حادث سير في نحالين

إصابة مواطن جراء حادث سير في نحالين

المالكي: قرار الاتحاد الأوروبي استمرار تقديم الدعم لـ (أونروا) انتصار للدبلوماسية الفلسطينية

المالكي: قرار الاتحاد الأوروبي استمرار تقديم الدعم لـ (أونروا) انتصار للدبلوماسية الفلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطناً من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطناً من الخليل

شاهد: نقابة الصحفيين تنظم عزاء لنقيب الصحفيين الأسبق نعيم الطوباسي

شاهد: نقابة الصحفيين تنظم عزاء لنقيب الصحفيين الأسبق نعيم الطوباسي

منوعات

اتهام مهرجان (الجونة) بالتطبيع بسبب فلسطيني يعمل بإذاعة إسرائيلية.. والأخير: قلة وعي سياسي

اتهام مهرجان (الجونة) بالتطبيع بسبب فلسطيني يعمل بإذاعة إسرائيلية.. والأخير: قلة وعي سياسي

الحارس الشخصي لمايكل جاكسون يكشف السر وراء ارتداءه أقنعة كثيرة

الحارس الشخصي لمايكل جاكسون يكشف السر وراء ارتداءه أقنعة كثيرة

بريتني سبيرز تتخذ قراراً يصدم معجبيها

بريتني سبيرز تتخذ قراراً يصدم معجبيها

&#34;يلا يا اللي أمك رقاصة&#34;.. كيف ردت ابنة فيفي عبده على مُتابعة هاجمتها؟

"يلا يا اللي أمك رقاصة".. كيف ردت ابنة فيفي عبده على مُتابعة هاجمتها؟

أحمد فهمي ينشر أول صورة من شهر العسل بعد تعافي هنا الزاهد

أحمد فهمي ينشر أول صورة من شهر العسل بعد تعافي هنا الزاهد

شاهد: نانسي عجرم تستضيف الشيف بوراك

شاهد: نانسي عجرم تستضيف الشيف بوراك

هل ارتدت مديحة حمدي الحجاب خوفاً من الزلزال؟

هل ارتدت مديحة حمدي الحجاب خوفاً من الزلزال؟

إليسا في الرياض بدعوة من الوليد بن طلال.. حلِّ الخلاف أم تسوية مالية؟

إليسا في الرياض بدعوة من الوليد بن طلال.. حلِّ الخلاف أم تسوية مالية؟

شاهد: مذيعة العربية تأخذ حقنة على الهواء مباشرة

شاهد: مذيعة العربية تأخذ حقنة على الهواء مباشرة

شقيق الفنان الجزائري محمد الخامس يكشف تفاصيل لحظة وفاته

شقيق الفنان الجزائري محمد الخامس يكشف تفاصيل لحظة وفاته

عربي

شاهد: إعلام الحوثيين يبث فيديو لـ&#34;أسرى سعوديين&#34;

شاهد: إعلام الحوثيين يبث فيديو لـ"أسرى سعوديين"

قتيل ومئتا جريح في تظاهرات بالعراق فضتها قوات الأمن بالقوة

قتيل ومئتا جريح في تظاهرات بالعراق فضتها قوات الأمن بالقوة

القضاء التونسي يرفض الافراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

القضاء التونسي يرفض الافراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة مرتديا الزي الوطني بالمحطة الفضائية الدولية

رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة مرتديا الزي الوطني بالمحطة الفضائية الدولية