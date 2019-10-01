عقد قران لأكبر زوجين بفلسطين.. العروس تكبر العريس ب(15 عام)

رام الله - دنيا الوطنفي حدث غير مسبوق، عقد قران أكبر زوجين في فلسطين من نزلاء مركز بيت الأجداد في أريحا اليوم الثلاثاء، بحضور جماهير غفيرة من كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛ وذلك بمناسبة يوم المسن العالمي.وشهد الحضور الرسمي وغير الرسمي، على عقد قران كل من سعاد النابلسي (80 عامًا)على هشام مصلح (65 عامًا) اصرارًا منهم على تحدي اعمارهم وإيمانًا منهم بأن العمر ليس عائقًا أي تجربة جديدة في الحياة.وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك ي تصريحات صحية له: "عندما نتحدث عن كبار السن فنحن لم نعد نتحدث عن نهاية الحياة، بل عن بدايتها"، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بالاستثمار فيما يسميه العالم الشيخوخة النشطة.وأضاف الديك، أن كبار السن هم من يمنحونا الأمل ونحن نقدم لهم الرعاية.