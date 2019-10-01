شؤون فلسطينية

شاهد: تصريحات غير مألوفة لوزيرة الصحة حول النساء.. والكيلة تُوضح

شاهد: تصريحات غير مألوفة لوزيرة الصحة حول النساء.. والكيلة تُوضح
خاص دنيا الوطن
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لوزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، وهي تتحدث عن كيفية الفحص الذاتي لسرطان الثدي لدى النساء.

واتهم العديد من الناشطين الوزيرة، بأنها وقعت في خطأ غير مبرر، وأنها أساءت للنساء، حيث قالت الكيلة، خلال ندوة عقدت برام الله لإطلاق فعاليات أكتوبر الوردي، الخاصة بسرطان الثدي: إنه يجب على النساء الدخول إلى الحمام مرة في الأسبوع وتقوم بالتحسس على نفسها، بدلًا من أن يُحسس عليها الأخرون.

وأكد الناشطون الذين تداولوا مقطع الفيديو، أنه مُسيء للسيدات، ودعوة للتحرش، فيما أكد آخرون أنه أُسيء فهم الوزيرة من خلال هذا التصريح، وأنها كانت تتحدث بحرية، ولم تقصد الإساءة للنساء. 

في أعقاب الضجة التي أحدثها الفيديو، خرجت الوزيرة، وقالت: "أود توضيح حديثي اليوم حول الفحص الذاتي لسرطان الثدي حيث أنني حاولت أن أستخدم بلغة بسيطة لشرح هذا الفحص". 

وأضافت: "قد يكون بأنه تم فهم ما قلته بشكل مختلف لما أقصد، بالنهاية أنا إمرأة وطبيبة وأحترم كل الآراء واحترم العادات".

وذكرت الكيلة، "لكم جميعا كل التقدير والاحترام، ولنعمل جميعا من اجل هدف واحد وهو مكافحة سرطان الثدي، مع احترامي ومودتي".

شاهد تصريحات وزيرة الصحة

 

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