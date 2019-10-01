دولي

اعتقال إسرائيليين في تركيا عُثر بحوزتهما على رصاصة خرطوش

اعتقال إسرائيليين في تركيا عُثر بحوزتهما على رصاصة خرطوش
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت الشرطة التركية إسرائيليين، الثلاثاء، لدى محاولتهما العودة إلى تل أبيب بعد أن مكثا في أنطاليا عدة أيام لقضاء إجازة عطلة السنة العبرية.

وبحسب موقع قناة 12 الاسرائيلية، فإن المعتقلين رجل وزوجته من سكان وسط إسرائيل، في حين أفرج عن ابنهما الذي وصل إلى تل أبيب وأُبلغ باعتقال والده وأمه.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تتابع القضية التي تبين أن اعتقالهما جاء على خلفية العثور على رصاصة خرطوش في حقيبتهما، مرجحةً أن يتم الإفراج عنهم غدًا والعودة إلى تل أبيب.

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