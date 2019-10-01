شؤون فلسطينية

أبو هولي: رفض قرار قطع المساعدات عن (أونروا) أفشل تمرير مخطط إنهائها

أبو هولي: رفض قرار قطع المساعدات عن (أونروا) أفشل تمرير مخطط إنهائها
رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، بقرار الاتحاد الأوروبي الاستمرار بدعم تمويل (أونروا) في العام 2020.

ووصف أبو هولي في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، القرار بالانتصار الكبير للدبلوماسية الفلسطينية، التي تمكنت من إحباط  تمرير مشروع قرار مقترح مقدم من الحزب الديمقراطي المسيحي بقطع المساعدات المالية عن (أونروا).

ولفت إلى أن تصويت لجنة الموازنة بالاتحاد الأوروبي بالإجماع برفض مقترح قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن (أونروا)، هو رسالة دعم وتأييد لـ (أونروا) سينعكس إيجاباً في دعم عملية التصويت لصالح تجديد تفويض ولاية عملها الممنوح لها بالقرار 302 في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في الامم المتحدة ورسالة تأكيد بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية (أونروا)  في خدمة ما يربو على 6.2 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194.

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