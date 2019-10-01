استئناف عمل معبر بيت حانون غداَ

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة معبر بيت حانون/ إيرز، اليوم الثلاثاء: إن المعبر سيعمل غداً الأربعاء في كلا الاتجاهين كالمعتاد.



ونوهت إدارة المعبر، عبر صفحتها الرسمية، لكافة المواطنين، أن المعبر يعمل صباح غد الأربعاء في كلا الاتجاهين كالمعتاد لجميع الفئات بلا استثناء.



يذكر، أن معبر بيت حانون/ إيرز الواقع أقصى شمال القطاع، كان مغلقاً بسبب الأعياد اليهودية.