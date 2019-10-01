المالكي: قرار الاتحاد الأوروبي استمرار تقديم الدعم لـ (أونروا) انتصار للدبلوماسية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

رحب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).



وأكد، في بيان للوزارة، أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن قرار لجنة الموازنة استمرار تقديم الدعم لـ (أونروا) يمثل انتصاراً جديداً للدبلوماسية الفلسطينية، والتزام القيادة الفلسطينية بحشد الدعم للشعب الفلسطيني، وأن التصويت لصالح استمرار دعم وتقديم مساعدة مالية إضافية لـ (أونروا) يمثل تأكيداً على مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة من القضية الفلسطينية.



وكانت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، قد أسقطت عصر اليوم، مقترحاً من الحزب الديمقراطي المسيحي، يدعو إلى الحجز على نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بتهمة الفساد وسوء إدارة المساعدات الدولية للوكالة.