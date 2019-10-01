شاهد: نقابة الصحفيين تنظم عزاء لنقيب الصحفيين الأسبق نعيم الطوباسي

خاص دنيا الوطن-آن العقادنظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، عزاء لنقيب الصحفيين الأسبق، نعيم الطوباسي، الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض، وذلك في مقر نقابة الصحفيين بقطاع غزة.ونعى تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، نعيم الطوباسي نقيب الصحفيين الأسبق، وذكر أنه بدأ حياته النضالية خلال الانتفاضة الأولى، وكان في إطار القيادة الموحدة للانتفاضة الفلسطينية، ونائباً لرئيس اتحاد الصحفيين العرب، وفي اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين.وأضاف الأسطل لـ "دنيا الوطن" أن الفترة الذهبية في عمر الإعلام الفلسطيني، كانت في فترة الطوباسي، لافتاً إلى أن الإعلام الفلسطيني، خسر واحداً من أهم قادته ورواده، الذين اتصفوا بالحكمة.وأوضح نائب نقيب الصحفيين، أن الطوباسي كان له دور في مرحلة بناء نقابة الصحفيين، والمجتمع الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، بعد عودة منظمة التحرير إلى أرض الوطن.