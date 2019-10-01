شؤون فلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني: نُرحب بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار دعم (أونروا)

المجلس الوطني الفلسطيني: نُرحب بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار دعم (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار الاتحاد الأوروبي، استمرار تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه، سليم الزعنون، مساء الثلاثاء: إن قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي برفض اقتراح من كتلة المحافظين اليمينية، يعبر عن التزام الاتحاد بالمكانة القانونية للوكالة، وضرورة استمرار دورها وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لحين حل قضيتهم وفقاً للقرار 194.

وثمن المجلس الوطني، التبرعات المالية الكبيرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة (أونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية، وغيرها.

وكانت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، قد أسقطت عصر اليوم مقترحاً من الحزب الديمقراطي المسيحي، يدعو إلى الحجز على نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بتهمة الفساد وسوء إدارة المساعدات الدولية للوكالة.

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