شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: اجتماع المركزية سيبحث الانتخابات والإجراءات المُتبعة لتحقيق هذا الهدف

الرئيس عباس: اجتماع المركزية سيبحث الانتخابات والإجراءات المُتبعة لتحقيق هذا الهدف
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيبحث في الانتخابات والاستعدادات لها، والإجراءات التي يجب أن نتخذها من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال الرئيس عباس، "كما سنبحث في هذه الجلسة مواضيع عدة أولها النشاطات التي جرت في الأمم المتحدة، وأخرى داخلية، تتعلق بنشاطاتنا هنا، سواء فيما يتعلق بعمل الأقاليم والانتخابات التي جرت فيها، وما يتعلق بالأمن الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بهذه الأيام وغيرها، إضافة إلى ذلك موضوع المشاكل القائمة بيننا وبين الإسرائيليين بما يتعلق بالأموال وغيرها".

ورحب الرئيس الفلسطيني، ترحيباً حاراً بالمنتخب السعودي الوطني الأول، الذي سيصل إلى فلسطين ولأول مرة ليلعب على أرض القدس، في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، وستقام على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس في 15 الجاري.

وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها المنتخب الوطني السعودي، نوجه الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه اللفتة الكبيرة، إضافة إلى ما تقدمه المملكة من دعم في المجالات كافة الاقتصادية والمالية والإنسانية والاجتماعية، وغيرها، هذه كلها محسوبة للمملكة، ومن هنا من أرض الرباط نتوجه بالتحية لهم على هذه المكرمة، وسيكون المنتخب السعودي ضيفاً عزيزاً في أرض الرباط، أرض فلسطين".

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