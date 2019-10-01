أزرق أبيض يضع نتنياهو في ورطة: غانتس لا يُريد الاجتماع بك

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حزب (أزرق أبيض) الذي يتزعمه بيني غانتس، أنه لن يجتمع بحزب الليكود غدًا الأربعاء في تل أبيب.



وقال الحزب: إن زعيمه غانتس لن يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث كان مُقررًا عقد الاجتماع غدًا الأربعاء، حيث كانت وسائل إعلام تؤكد أن هذا الاجتماع سيكون بمثابة محاولة نتنياهو الأخيرة لإقناع غانتس للمشاركة في حكومة واحدة، تتم رئاستها بالتناوب بين الجانبين.



وفي أول رد فعل، قال حزب اللكود: "لقد أدهشنا قرار أزرق أبيض بإلغاء الاجتماعات بين رئيس الوزراء نتنياهو وغانتس والاجتماع بين فرق التفاوض المقرر عقدها غدًا.



وأضاف الليكود، أن نتنياهو يدعو مرة أخرى بيني غانتس لمنع جولة جديدة من الانتخابات والالتقاء غدا كما هو مخطط.



وفي تعليق، قال الصحفي في صحيفة (معاريف)، آريك بيندر: "باختصار في حزب أزرق أبيض لا يثقون في نتنياهو ويقولون له إذا كنت رجلًا فعلًا نريد أن نراك تعيد كتاب تكليف تشكيل الحكومة، هيا افعل ذلك إن كنت رجلًا".



يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية، رجحت أن يعلن نتنياهو إعادة التفويض الذي كلفه به ريفلين لتشكيل الحكومة، في حال فشل خلال الأيام المقبلة في تشكيل الحكومة.