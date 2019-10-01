عريقات يواصل عقد اجتماعاته مع كبار الشخصيات الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، مساء أمس، الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبحثا آفاق ومستقبل عملية السلام، حيث تم التأكيد على وجوب إنهاء لاحتلال الإسرائيلي، وأن حل القضية الفلسطينية يستند إلى خيار حل الدولتين.



ويواصل عريقات عقد اجتماعاته مع كبار الشخصيات والمؤسسات الأمريكية، حيث التقى بويليام بيرنز، رئيس مؤسسة كارنيجي، ثم عقد محاضرة بحضور عدد من كبار الشخصيات الأمريكية ، تلاها نقاش معمق حول الوضع فى الشرق الأوسط، والسياسة الخارجية الأمريكية.