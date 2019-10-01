شؤون فلسطينية

الخضري يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار دعم (أونروا)

الخضري يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار دعم (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
رحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بتصويت لجنة الموازنة في الاتحاد الأوروبي، بالأغلبية لرفض مقترح قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واعتبر الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن هذا التصويت مهم جداً، ويعطي أملاً بتجديد التفويض، المقر في الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأكد الخضري أن هذه الخطوة هي تصويت إلى جانب فلسطين وقضيتها، واستمرار عمل (أونروا)، و"نتيجة مهمة لكل الجهود المُقدرة التي بذلت، والأعضاء الذين كانوا إلى جانب القرار، ورفضوا وقف المنحة الأوروبية".

وأشار إلى محاولات عديدة في أروقة الأمم المتحدة وخارجها، للتأثير على دور وجهود "أونروا" تجاه اللاجئين من خلال وقف الدعم المالي أو تقليصه أو تجميده، إضافة لمحاولات منع تجديد التفويض.

وشدد الخضري على وجود محاولات واضحة لحصار (أونروا) مالياً وسياسياً، مؤكداً أن هذا الحصار يجب أن لا يمر، وأن التصويت اليوم جزء من اختراق هذه المحاولات.

ودعا المجتمع الدولي لممارسة دوره في دعم "أونروا"، مشيراً إلى ضرورة وجود تمويل دائم وثابت لتتمكن (أونروا) من استمرار ممارسة مهامها، ودورها المهم جداً في دعم اللاجئين.

ودعا الخضري إلى مزيد من الجهد فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا للوقوف أمام هذه المحاولات وإفشالها.

وقال الخضري: "ألا يكفينا سنوات الحصار الإسرائيلي الثلاثة عشر، والعدوان المستمر، وحال اللاجئين في كل أماكن تواجدهم".

وتساءل الخضري" اللاجئون يعانون في ظل دعم الأونروا، فكيف سيكون حالهم في حال تراجع هذا الدور أو توقف".

وأكد أن أي مساس بدور (أونروا) هو مساس بقضية اللاجئين من حيث المبدأ، ومساس بحياتهم داخل فلسطين وخارجها.

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