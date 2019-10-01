الحية: المصالحة اغتيلت بتفجيري أبو نعيم والحمد الله

خليل الحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن المصالحة الفلسطينية، اغتيلت منذ تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، ومحاولة اغتيال وكيل وزارة الداخلية توفيق أبو نعيم.



وقال الحية، في لقاء إعلامي، مساء اليوم الثلاثاء: إنه منذ ذلك الحين، لم يتم إحداث أي اختراق في ملف المصالحة، رغم اللقاءات والمبادرات العديدة، مبينًا في الوقت ذاته، أن حركة حماس بذلت جهدًا مضاعفًا في ملف الوحدة.



وأشار إلى أن مبادرة الفصائل الفلسطينية، التي طرحتها ثمانية أحزاب، تصلح للبناء عليها، وحماس قبلت بها دون أي اشتراطات.



وأوضح أن ولاية الرئيس محمود عباس منتهية منذ كانون الثاني/ يناير من العام 2009.