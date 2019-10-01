اشتية يقدم واجب العزاء بالرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، واجب العزاء بالرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، اليوم الثلاثاء، في مقر المركز الثقافي الألماني الفرنسي برام الله.
وقال رئيس الوزراء: "كان شيراك صديقا وفيا لفلسطين، ورجلا عظيما لفرنسا وأوروبا، وستبقى ذكراه حية فينا".
وأضاف اشتية: "مثل شيراك الروح الحرة للعالم الحر، وأراد أن يرى فلسطين حرة. فلترقد روحه بسلام، وتعازينا الحارة لعائلته، وللشعب الفرنسي، ولنا ايضا".
قدم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، واجب العزاء بالرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، اليوم الثلاثاء، في مقر المركز الثقافي الألماني الفرنسي برام الله.
وقال رئيس الوزراء: "كان شيراك صديقا وفيا لفلسطين، ورجلا عظيما لفرنسا وأوروبا، وستبقى ذكراه حية فينا".
وأضاف اشتية: "مثل شيراك الروح الحرة للعالم الحر، وأراد أن يرى فلسطين حرة. فلترقد روحه بسلام، وتعازينا الحارة لعائلته، وللشعب الفرنسي، ولنا ايضا".
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