اشتية يقدم واجب العزاء بالرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

رام الله - دنيا الوطنقدم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، واجب العزاء بالرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، اليوم الثلاثاء، في مقر المركز الثقافي الألماني الفرنسي برام الله.وقال رئيس الوزراء: "كان شيراك صديقا وفيا لفلسطين، ورجلا عظيما لفرنسا وأوروبا، وستبقى ذكراه حية فينا".وأضاف اشتية: "مثل شيراك الروح الحرة للعالم الحر، وأراد أن يرى فلسطين حرة. فلترقد روحه بسلام، وتعازينا الحارة لعائلته، وللشعب الفرنسي، ولنا ايضا".