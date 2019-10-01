البرلمان الأوروبي يرفض مقترح قطع المساعدات عن (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

رفضت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي بالأغلبية، مقترح قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن وكالة (أونروا).



وكان أعضاء من الحزب الديمقراطي المسيحي قدموا للجنة الأوروبية، الأسبوع الماضي، مقترحا يقضي بالحجز على 100 مليون يورو من مساعدات الاتحاد للوكالة، بحجة وجود فساد في إدارة المساعدات.



وقال عادل عطية، السفير المناوب في بعثة فلسطين بالاتحاد الاوروبي: "قمنا بجهود دبلوماسية كبيرة على مدار اسبوعين لاسقاط المقترح حيث تم التصويت قبل قليل حيث صوت 20 عضوا من اعضاء اللجنة ضد مقترح وقف المساعدات مقابل 12 عضوا من الحزب الديمقراطي المسيحي ايدو المقترح. بهذا يكون اللوبي الاسرائيلي قد لحقت به هزيمة".



بدوره، رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بقرار الاتحاد الاوروبي استمرار تقديم الدعم لوكالة (أونروا).



وأكد المالكي على ان قرار لجنة الموازنة استمرار تقديم الدعم للأونروا يمثل انتصار جديد للدبلوماسية الفلسطينية والتزام القيادة الفلسطينية حشد الدعم للشعب الفلسطيني. وان التصويت لصالح استمرار دعم وتقديم مساعدة مالية إضافية لوكالة (أونروا) يمثل تأكيد على مواقف الاتحاد الاوروبي الثابتة من القضية الفلسطينية.