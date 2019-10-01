وسط توقعات بالفشل.. غدًا الاجتماع الأخير والحاسم بين نتنياهو وغانتس

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رام الله - دنيا الوطن

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم غدٍ الأربعاء، بمنافسه زعيم حزب أزرق- أبيض، بيني غانتس، في سعيه الدؤوب لعدم الدخول في نفق سياسي مظلم في حال فشل بتشكيل حكومة جديدة.



وسيكون هذا الاجتماع بمثابة محاولة نتنياهو الأخيرة لإقناع غانتس للمشاركة في حكومة واحدة تتم رئاستها بالتناوب بين الجانبين.



وتقرر عقد اللقاء بينهما بعد أن فشلت فرق التفاوض من الحزبين في التوصل يوم الأحد لاتفاق بينهما يسمح بتمرير مخطط الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الذي دعا لتشكيل حكومة بالتناوب يترأسها نتنياهو أولًا وهو ما يرفضه حزب غانتس.



ووفق موقع (عكا) سيحاول نتنياهو إقناع غانتس بذلك، يعمل الأول جاهدًا مع أعضاء من الليكود للدخول في مفاوضات سرية مع حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة، أفيغدور ليبرمان، لتشكيل حكومة بالتناوب بينهما.



وبحسب صحيفة (معاريف)، فإن هناك اتصالات لعقد صفقة بين الجانبين، إلا أن الليكود يتخوف من تمسك ليبرمان بشروطه المتمثلة في عدم مشاركة الأحزاب الحريدية في الحكومة، أو تتنازل عن شروطها بشأن تجنيد الحريديم، وقوانين أخرى تتعلق بالعمل في أيام السبت وغيرها.



ورجحت الصحيفة الإسرائيلية، أن يفشل نتنياهو في إقناع ليبرمان بمثل هذه الخطوة، خاصةً وأن ليبرمان يطالب بشكل علني أن تكون هناك حكومة تضم حزبه وحزب الليكود وأزرق- أبيض، فقط.



يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية، رجحت أن يعلن نتنياهو إعادة التفويض الذي كلفه به ريفلين لتشكيل الحكومة، في حال فشل خلال الأيام المقبلة في تشكيل الحكومة.