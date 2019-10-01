مركز (المرصد): مطلوب من كافة الفصائل إنجاح الانتخابات الفلسطينية المُقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مركز (المرصد) أنه تابع باهتمام بالغ ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس بالأمم المتحدة، وخصوصًا ما تعلق بالانتخابات العامة، وعزمه اصدار مرسوم رئاسي لإجراءها، داعيًا كافة القوى والأحزاب والفصائل للمشاركة في الانتخابات وإنجاحها .



وقال (المرصد)، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه المبادرة تحمل التزامًا فلسطينيًا بالدعوة للانتخابات ومن جهة ثانية وضعت المجتمع الدولي تحت مسؤوليته لتسهيل عقد الانتخابات في القدس.



وأضاف: نعتبر الانتخابات العامة هي الوسيلة الوحيدة التي تبناها الشعب الفلسطيني منذ تاسيس السلطة الوطنية لمنح الشرعية لنظامه السياسي، فقد جاء في القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 في مادة رقم (5) نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة امام الرئيس والمجلس التشريعي.



ورأى المرصد، أن دورية الانتخابات يجب أن تكون مُصانه، وحسب قانون الانتخابات العامة رقم 9 لسنة 2005 وتعديلاته في مادة (2) مع مراعاة أحكام المادة الانتقالية (111) من هذا القانون، وفيما عدا اول انتخابات تشريعية تجري بعد هذا القانون فقط حيث يتم انتخاب الرئيس، وأعضاء المجلس في آن واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري.



ولفت (المرصد) إلى أن مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين متتاليتين، ويتالف المجلس من (132) عضوًا، وتكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.



واعتبر المركز، أن العملية الانتخابية تتطلب تحمل المسؤوليات من قبل كل اللاعبين الاساسيين في الانتخابات بدءا من الاحزاب والقوى والفصائل ولجنة الانتخابات المركزية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.



وتابع المركز: المرصد كبيت الخبرة في مجال الانتخابات في فلسطين والعالم العربي يعرب عن استعداده للمساهمة في تسهيل الحوار بين القوى والاحزاب والفصائل حول الموعد الافضل لاجراء الانتخابات، وتشكيل هيئة وطنية مستقلة ومحايدة للعمل على ضمان بيئة انتخابية ديمقراطية ومحفزة للمشاركة في الانتخابات، والعمل مع الاطراف الدولية لضمان حق المقدسيين في الانتخابات في القدس.



كما دعا كافة القوى والأحزاب والفصائل الى الاعلان عن ترحيبها بالمرسوم واستعدادها للمشاركة في الانتخابات العامة وإنجاح العملية الانتخابية، ودعا المجتمع الدولي الى الضغط على اسرائيل لتسهيل اجراء الانتخابات في القدس.



وفي نهاية البيان، دعا مركز (المرصد) المؤسسات الدولية العاملة في مجال الانتخابات الى المشاركة في الرقابة على الانتخابات العامة الفلسطينية.