(اونروا) تُصدر توضيحاً بشأن تصويت الاتحاد الأوروبي على دعمها

أصدر الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، سامي مشعشع، توضحياً حول الأنباء المتداولة بخصوص تبرع الاتحاد الأوروبي لها.





وقال مشعشع، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: "تؤكد اونروا بأن لجنة الميزانية التابعة للبرلمان الأوروبي ستصوت اليوم على ستة تعديلات مقترحة لميزانية الاتحاد الاوروبي للعام 2020".







وأضاف مشعشع: "هذا النمط من التصويت داخل الاتحاد الأوروبي يعتمد على نظام الأغلبية البسيطة لتمرير أي تعديل، وحال التصويت على أي تعديل داخل اللجنة تحال التوصية إلى الجلسة العمومية في البرلمان الأوروبي لاعتمادها من عدمه خلال انعقادها أواخر شهر تشرين الأول/نوفمبر الجاري".



وأكمل: "بطبيعة الحال فأنه من المألوف أحيانا أن تتم مناقشة تمويل المساعدات الانسانية والتنموية داخل البرلمانات، و(أونروا) منخرطة حالياً مع شركاؤها في الاتحاد الاوروبي لضمان تمويلها للعام 2020".

رام الله - دنيا الوطنوتابع مشعش: "الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر متبرع لأونروا خلال العامين 2018 و 2019 وتوظف تبرعاته السخية في دعم ورفد خدماتنا التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لأكثر من خمسة مليون ونصف المليون لاجئ، وقد لعب الاتحاد دورا محوريا في حشد الدعم للاجئ فلسطين في غياب حل لمأساتهم".