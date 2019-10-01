عاجل

  • خبير زلازل: الزلزال لا يقتل وإنما مباني فلسطين هي الخطر الحقيقي

شؤون فلسطينية

(اونروا) تُصدر توضيحاً بشأن تصويت الاتحاد الأوروبي على دعمها

(اونروا) تُصدر توضيحاً بشأن تصويت الاتحاد الأوروبي على دعمها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، سامي مشعشع، توضحياً حول الأنباء المتداولة بخصوص تبرع الاتحاد الأوروبي لها.

وقال مشعشع، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: "تؤكد اونروا بأن لجنة الميزانية التابعة للبرلمان الأوروبي ستصوت اليوم على ستة تعديلات مقترحة لميزانية الاتحاد الاوروبي للعام 2020".

وأضاف مشعشع: "هذا النمط من التصويت داخل الاتحاد الأوروبي يعتمد على نظام الأغلبية البسيطة لتمرير أي تعديل، وحال التصويت على أي تعديل داخل اللجنة تحال التوصية إلى الجلسة العمومية في البرلمان الأوروبي لاعتمادها من عدمه خلال انعقادها أواخر شهر تشرين الأول/نوفمبر الجاري".

وتابع مشعش: "الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر متبرع لأونروا خلال العامين 2018 و 2019 وتوظف تبرعاته السخية في دعم ورفد خدماتنا التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لأكثر من خمسة مليون ونصف المليون لاجئ، وقد لعب الاتحاد دورا محوريا في حشد الدعم للاجئ فلسطين في غياب حل لمأساتهم".

وأكمل: "بطبيعة الحال فأنه من المألوف أحيانا أن تتم مناقشة تمويل المساعدات الانسانية والتنموية داخل البرلمانات، و(أونروا) منخرطة حالياً مع شركاؤها في الاتحاد الاوروبي لضمان تمويلها للعام 2020".

أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34; تحاور شركاء من المجتمع المدني وتُبرم اتفاقيات تعاون لخدمة التعليم

"التربية" تحاور شركاء من المجتمع المدني وتُبرم اتفاقيات تعاون لخدمة التعليم

لجنة الانتخابات تشارك في إطلاق الشبكة العربية للمرأة

لجنة الانتخابات تشارك في إطلاق الشبكة العربية للمرأة

اشتية: الحكومة تدرس تجميع الصناديق الاقراضية لإنشاء بنك تنمية لإعطاء قروض طويلة الأمد

اشتية: الحكومة تدرس تجميع الصناديق الاقراضية لإنشاء بنك تنمية لإعطاء قروض طويلة الأمد

المالكي يثمن موقف الصين الداعم لمبادرة الرئيس للسلام

المالكي يثمن موقف الصين الداعم لمبادرة الرئيس للسلام

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالبيرة

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالبيرة

خبير زلازل: الزلزال لا يقتل وإنما مباني فلسطين هي الخطر الحقيقي

خبير زلازل: الزلزال لا يقتل وإنما مباني فلسطين هي الخطر الحقيقي

مزارعو &#34;المواشي والأبقار&#34; يطالبون وزارة الزراعة بإدخال العلف لمزارعهم

مزارعو "المواشي والأبقار" يطالبون وزارة الزراعة بإدخال العلف لمزارعهم

المالية تُعلن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة وغزة

المالية تُعلن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة وغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تحاور شركاء من المجتمع المدني وتُبرم اتفاقيات تعاون لخدمة التعليم

"التربية" تحاور شركاء من المجتمع المدني وتُبرم اتفاقيات تعاون لخدمة التعليم

لجنة الانتخابات تشارك في إطلاق الشبكة العربية للمرأة

لجنة الانتخابات تشارك في إطلاق الشبكة العربية للمرأة

اشتية: الحكومة تدرس تجميع الصناديق الاقراضية لإنشاء بنك تنمية لإعطاء قروض طويلة الأمد

اشتية: الحكومة تدرس تجميع الصناديق الاقراضية لإنشاء بنك تنمية لإعطاء قروض طويلة الأمد

المالكي يثمن موقف الصين الداعم لمبادرة الرئيس للسلام

المالكي يثمن موقف الصين الداعم لمبادرة الرئيس للسلام

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالبيرة

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالبيرة

مزارعو &#34;المواشي والأبقار&#34; يطالبون وزارة الزراعة بإدخال العلف لمزارعهم

مزارعو "المواشي والأبقار" يطالبون وزارة الزراعة بإدخال العلف لمزارعهم

وزيرة الصحة تُطالب الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لزيارة فريق طبي فلسطيني للعربيد

وزيرة الصحة تُطالب الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لزيارة فريق طبي فلسطيني للعربيد

الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي يبحثان إجراءات تشجيع الاستثمار في فلسطين

الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي يبحثان إجراءات تشجيع الاستثمار في فلسطين

منوعات

الحارس الشخصي لمايكل جاكسون يكشف السر وراء ارتداءه أقنعة كثيرة

الحارس الشخصي لمايكل جاكسون يكشف السر وراء ارتداءه أقنعة كثيرة

بريتني سبيرز تتخذ قراراً يصدم معجبيها

بريتني سبيرز تتخذ قراراً يصدم معجبيها

&#34;يلا يا اللي أمك رقاصة&#34;.. كيف ردت ابنة فيفي عبده على مُتابعة هاجمتها؟

"يلا يا اللي أمك رقاصة".. كيف ردت ابنة فيفي عبده على مُتابعة هاجمتها؟

أحمد فهمي ينشر أول صورة من شهر العسل بعد تعافي هنا الزاهد

أحمد فهمي ينشر أول صورة من شهر العسل بعد تعافي هنا الزاهد

شاهد: نانسي عجرم تستضيف الشيف بوراك

شاهد: نانسي عجرم تستضيف الشيف بوراك

هل ارتدت مديحة حمدي الحجاب خوفاً من الزلزال؟

هل ارتدت مديحة حمدي الحجاب خوفاً من الزلزال؟

إليسا في الرياض بدعوة من الوليد بن طلال.. حلِّ الخلاف أم تسوية مالية؟

إليسا في الرياض بدعوة من الوليد بن طلال.. حلِّ الخلاف أم تسوية مالية؟

شاهد: مذيعة العربية تأخذ حقنة على الهواء مباشرة

شاهد: مذيعة العربية تأخذ حقنة على الهواء مباشرة

شقيق الفنان الجزائري محمد الخامس يكشف تفاصيل لحظة وفاته

شقيق الفنان الجزائري محمد الخامس يكشف تفاصيل لحظة وفاته

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

عربي

محمد بن راشد:&#34;دبي&#34; تملك أصولاً ثقافيّة وإبداعيّة تؤهلها لتكون وجهة ثقافيّة عالميّة

محمد بن راشد:"دبي" تملك أصولاً ثقافيّة وإبداعيّة تؤهلها لتكون وجهة ثقافيّة عالميّة

أول تعليق من أبو الغيط على مصافحة الوفد السوري بنيويورك

أول تعليق من أبو الغيط على مصافحة الوفد السوري بنيويورك

شاهد: كيف كرمت السعودية &#34;حارس الملوك&#34;؟

شاهد: كيف كرمت السعودية "حارس الملوك"؟

الأورومتوسطي: التعامل الأمني مع احتجاجات لبنان خرق واضح لمعايير حقوق الإنسان

الأورومتوسطي: التعامل الأمني مع احتجاجات لبنان خرق واضح لمعايير حقوق الإنسان