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لجنة الانتخابات تشارك في إطلاق الشبكة العربية للمرأة

لجنة الانتخابات تشارك في إطلاق الشبكة العربية للمرأة
رام الله - دنيا الوطن
تشارك لجنة الانتخابات المركزية في فعاليات إطلاق الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، والمزمعة يوم الخامس من تشرين أول الجاري في العاصمة التونسية.

وتشارك اللجنة بصفتها عضوا في المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، في هذه المبادرة المشتركة بين المنظمة العربية والمشروع الإقليمي للمساعدة الانتخابية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتعتبر الشبكة العربية للمرأة الأولى من نوعها، والوحيدة في المنطقة التي تجمع الإدارات الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد؛ للعمل بشكل جماعي على المستويين الوطني والإقليمي للنهوض بمشاركة انتخابية وسياسية فاعلة للمرأة في المنطقة العربية، وخلق واغتنام فرص جديدة للتأثير على القرارات ووجهات النظر العامة بشأن المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة.

ومن المقرر ان تعمل هذه الشبكة تحت مظلة المنظمة العربية للإدارات الانتخابية بهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، وتعزيز دورها في العملية الانتخابية سواء كانت ناخبة، مرشحة، أو عاملة في المجال الانتخابي من خلال تنظيم حملات المناصرة والتأييد حول المشاركة السياسية والانتخابية للمرأة في المنطقة العربية. وكذلك ستقوم تسليط الضوء على الإنجازات وتعزيز الدور والتأثير الإيجابي للمرأة في الحياة العامة، إضافة لإرساء معايير إقليمية، وتعميم منظور النوع الاجتماعي في السياسات والإجراءات الرامية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة. كما ستعمل الشبكة كمركز معرفي للبيانات والمصادر المتعلقة بمشاركة المرأة في الانتخابات؛ لتسهيل جهود مؤسسات المجتمع المدني، الإدارات الانتخابية، والمؤسسات الوطنية الأخرى في إجراء الدراسات وتحليلها لتعزيز المساواة بين الجنسين على مدار الدورة الانتخابية.

هذا بالإضافة للدور الفني الانتخابي، وذلك من خلال بناء قدرات الطواقم العاملة في الإدارات الانتخابية على المستويين المحلي والإقليمي، والتأكيد على دورهم في دعم المرأة في العملية الانتخابية، وتنفيذ برامج توجيهية للنساء في الانتخابات على جميع المستويات.

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