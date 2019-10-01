شاهد: سليماني يروي تفاصيل ليلة من حرب تموز مع نصرالله ومغنية

رام الله - دنيا الوطن

كشف قائد قوات (القدس) التابعة لحرس الثورة الإسلامية، اللواء قاسم سليماني، تفاصيل ليلة من حرب تموز التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان عام 2006.





وقال سليمان، إن هذه الحرب تحولت بسرعة إلى حرب شاملة وسميت بحرب الـ 33 يوماً، مضيفاً" "عدت إلى لبنان جاء الحاج عماد إليّ، وكنت أرسل تقارير عبر الخط الآمن إلى طهران، وقائد الثورة قال بأن هذه الحرب ستكون في غاية الشدة والصعوبة، واليومان الـ 27 والـ 28 من الحرب كانا يومين صعبين.وأضاف: "في الواقع كان لحزب الله غرفة عمليات في قلب الضاحية الجنوبية، وكانت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية تحلق بشكل متواصل في سماء الضاحية بصورة مجموعات ثلاثية وترصد كل التحركات بدقة".وأكمل: "في احدى الليالي خرجنا أنا وحسن نصر الله والشهيد عماد مغنية، في الساعة 11 مساء وكانت طائرات "ام كي" أي الطائرات بدون طيار الاسرائيلية تحلق فوق رؤوسنا، وعندما وصلت السيارة الينا كانت الـ "ام كي" تركز على السيارة".