أمين عام البرلمان العربي للطفل يلتقى وزير الشؤون الاجتماعية والطفولة في موريتانيا

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رام الله - دنيا الوطن

التقى الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن عثمان الباروت خلال تواجد في موريتانيا لحضور الدورة الثالثة والعشرون للجنة الطفولة العربية والاجتماع الخامس عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال وزير الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بموريتانيا معالي الدكتوره ننه كان.



واستقبلت الوزيرة أيمن عثمان الباروت بمقر الوزارة ورحبت بتواجده في نواكشوط معربة عن تقديرها لجهوده وجهود البرلمان في التواصل مع الوزارة لتأكيد مشاركة أعضاء برلمان الطفل الموريتانيا في البرلمان العربي للطفل .



وأعرب الباروت عن تقديره لجهود حكومة موريتانيا ووزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة في التواصل مع البرلمان لترشيح أربعة أطفال لعضوية البرلمان لحضور أعمال الجلسة القادمة التي ستعقد في فبراير 2020م .



وأشار الباروت إلى مختلف الجهود التي بذلت لانعقاد الجلسة الثانية وشهدت انتخاب رئيس البرلمان العربي للطفل ونائبيه الأول والثاني في عملية انتخابية أعد لها إعدادا متميزا تمت فيها مراعاة المعايير المطلوبة للنزاهة والشفافية بجانب تشكيل لجنة حقوق الطفل ولجنة الأنشطة وذلك بتمثيل كل دولة بعضو واحد في كل لجنة



واستعرض مع معالي الدكتوره ننه كان أوجه التعاون المشترك لتعزيز العمل بما ينعكس رخاء على الطفولة العربية والطفولة في موريتانيا وفي نهاية الزيارة أهداه درع البرلمان تقديرا لجهودها