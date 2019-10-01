المالكي يثمن موقف الصين الداعم لمبادرة الرئيس للسلام





جاء ذلك خلال لقائه بالسفير الصيني لدى دولة فلسطين، قواه وي، بمقر الوزارة ظهر هذا اليوم.





في بداية اللقاء، هنأ المالكي السفير "قواه وي" باليوم الوطني للصين، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والى الموقف الصيني الصلب الداعم للقضية الفلسطينية، والقيادة والشعب الفلسطيني، مضيفاً أن تعيين جمهورية الصين الشعبية لمبعوث جديد لعملية السلام يعبر عن التزام جمهورية الصين الشعبية في مساندتها للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة المنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية.





واستعرض المالكي آخر التطورات المتعلقة بالساحة الفلسطينية خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية الغير مسؤولة والمتعلقة بضم الأغوار وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية الغير شرعية مبيناً موقف القيادة الفلسطينية من ذلك.





من جانبه شكر السيد قواه وي الوزير المالكي على حسن الاستقبال، وأشاد السيد قواه بخطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، واكد على موقف بلاده الداعم لدعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي طرحها في مجلس الأمن .



رام الله - دنيا الوطنثمن وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي الموقف الصيني الداعم لدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي طرحها في مجلس الأمن، والانتقال إلى تشكيل الية دولية متعددة الاطراف برعاية مجلس الامن والامم المتحدة لتسيير العملية السياسية المتوقفة.