إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالبيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ظهر اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز المحكمة المقام عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.



وكانت مسيرة طلابية وصلت الحاجز العسكري، انطلقت بعد وقفة نظمتها الحركة الطلابية أمام مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، اسناداً للأسير سامر العربيد، وكافة أسرانا في سجون الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المتظاهرين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.