مزارعو "المواشي والأبقار" يطالبون وزارة الزراعة بإدخال العلف لمزارعهم





كما طالب بحماية التجار من غلاء العلف المستورد لهم وتقليل الأسعار، الأمر الذي تسبب لمزارعين بمخاسر خاصة في السنوات الأخيرة، حيث يقومون بدفع مبالغ بقيمة 1700 شيكل بدل 1200 شيكل لطن العلف.















غزة - دنيا الوطننظم المزارعون (المواشي)، وقفة تضامنية من جميع المحافظات، أمام مقر وزارة الزراعة في شارع المشتل، مطالبين الوزارة بإعادة إدخال العلف لمزارعهم "المواشي والأبقار".حيث طالب أحد المزارعين التجار في تجارة الأعلاف، عدي النجار من سكان خانيونس، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لفرز المنتجات التي تصل لمزرعة الدواجن، وليست للمواشي والأبقار والأغنام.