المالية تُعلن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الثلاثاء، صرف 60% من رواتب الموظفين الحكوميين، مع كامل المبلغ المتبقي عن شهر آذار/مارس الماضي بعد غد الخميس.





وأوضحت المالية، في بيان صحفي، أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس وبالتنسيق والتشاور مع رئيس الوزراء محمد اشتية، فإنه سيتم صرف كامل مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين.







وأضاف البيان: "سيتم صرف نسبة 60% من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع محافظات الوطن".







وتابع البيان: "سيتم صرف كامل المبالغ المترصده والمستحقه للموظفين عن شهر آذار/مارس 2019، وبذلك تكون الوزاره قد قامت بتسديد كامل الرواتب الخاصه بشهر آذار/مارس الماضي.





وأكد البيان، استمرار صرف علاوة بدل التنقل الثابت لجميع الموظفين العموميين المستحقين ولجميع محافظات الوطن.

